|12 июля 2021
|Просмотров: 57
|
УЕФА обдумывает возможность расширения чемпионата Европы до 32 команд на финальной стадии. В таком формате турнир может пройти в 2028 году.
Конечные сроки принятия решения о расширении формата неизвестны, но он скорее будет утверждент к концу 2023 года, когда УЕФА назовет хозяина финальной стадии Евро-2028.
С одной стороны, увеличение количества участников финальной стадии будет на руку мелким футбольным нациям, шансы чьих сборных попасть туда увеличаться - в такой ситации большинство сборных стран-членов УЕФА попадут на Евро (32 из 55). С другой же стороны, попадание на турнир 32 сборных еще больше понизит соревновательность матчей на групповом этапе, когда в группах будет слишком большой разрыв в классе между топ-сборными и более слабыми командами. Это уже проявилось, в частности, и в ходе Евро-2020, на котором сыграли 24 сборные.
В рамках реформы формата УЕФА может пересмотреть подход к статусу Лиги наций, которую запустили три года назад. Ее значение в квалификации на Евро может увеличиться, вплоть до отмены отдельной квалификации на турнир. В этом случае в рамках фактического отбора на чемпионат Европы может быть больше матчей между сборными приблизительно одинакового уровня, что станет более привлекательным для трансляторов поединков.
Чемпионат Европы проходил в формате 16 сборных на финальной стадии с 1996 по 2012-й год. С 2016 года на турнир попадают 24 национальные команды.
12 июля 2021
• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
• В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике
• В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
• Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы
• Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира
• Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль
• Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
• Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам
5 июля 2021
• В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты
• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
• Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
3 июля 2021
• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
2 июля 2021
• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
• В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной
1 июля 2021
• Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен
• "Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА
• Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод
• С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся
• С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19
• Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
30 июня 2021
• Apple открыла официальное представительство в Украине
• Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава
• В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года
— 7 июля 2021 —
Сборные Италии и Испании провели очный поединок в полуфинале Евро-2020, который прошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
— 5 июля 2021 —
Национальная команда Украины дошла до четвертьфинала ЧЕ-2020, в котором уступила сборной Англии (0:4). В общей сложности подопечные Андрея Шевченко сумели заработать €16 млн за турнир.
— 1 июля 2021 —
"Динамо" получит от УЕФА компенсацию за длительное восстановление форварда Артема Беседина от травм колена. За каждый день отсутствия футболиста начисляется по 20 тысяч евро.
— 30 июня 2021 —
В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.
Приветствую, гость! Вход
12 июля 2021
• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
• В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике
• В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
• Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы
• Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира
• Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль
• Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
• Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам
5 июля 2021
• В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты
• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
• Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
3 июля 2021
• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
2 июля 2021
• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
• В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной
1 июля 2021
• Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен
• "Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА
• Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод
• С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся
• С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19
• Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
30 июня 2021
• Apple открыла официальное представительство в Украине
• Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава
• В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных»
УЕФА обдумывает возможность расширения чемпионата Европы до 32 команд на финальной стадии. В таком формате турнир может пройти в 2028 году.