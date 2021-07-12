Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в серии послематчевых пенальти Англию со счетом 3:2(1:1 в основное время).

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.

В официальных матчах англичане не обыгрывали Италию с 1977 года. Тогда, на групповом турнире ЧМ-1978, Англия победила соперника со счетом 2:0.

Немного статистики: