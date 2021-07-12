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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
12 июля 2021 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в серии послематчевых пенальти Англию со счетом 3:2(1:1 в основное время).

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.

В официальных матчах англичане не обыгрывали Италию с 1977 года. Тогда, на групповом турнире ЧМ-1978, Англия победила соперника со счетом 2:0.

Немного статистики:

  • Италия выиграла чемпионат Европы второй раз в истории – с предыдущей победы прошло 53 года. 
  • Для Италии это шестой большой титул: четыре чемпионата мира (1934-й, 1938-й, 1982-й и 2006-й) и два чемпионата Европы. Топовый трофей выиграли после 15-летнего перерыва, тогда в финале по пенальти победили Францию.
  • Итальянцы продлили серию без поражений: теперь у них 34 матча без отрицательного результата. Впереди в этом рейтинге, который мы обновляли по ходу всего турнира, только Испания и Бразилия, делавшие 35 без поражений. 

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Комментарии к статье «Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти»

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в серии послематчевых пенальти Англию со счетом 3:2(1:1 в основное время).

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