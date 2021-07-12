|12 июля 2021
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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в серии послематчевых пенальти Англию со счетом 3:2(1:1 в основное время).
Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.
В официальных матчах англичане не обыгрывали Италию с 1977 года. Тогда, на групповом турнире ЧМ-1978, Англия победила соперника со счетом 2:0.
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30 июня 2021
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Комментарии к статье «Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти»
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в серии послематчевых пенальти Англию со счетом 3:2(1:1 в основное время).