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Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
16 июля 2021 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За выход в третьей отборочной стадии Лиги конференций футболисты полтавской "Ворсклы" дважды встретятся с финским клубом "Куопио", передает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

В ответной игре стартового этапа отбора “Куопио” со счетом 5:0 разгромил армянский “Ной” и по сумме двух матчей (5:1) стал соперником “Ворсклы” во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Первый матч с “Куопио” “Ворскла” проведет на выезде 22 июля, а домашнюю игру — 29 июля.

В Лиге конференций УЕФА Украина также будет представлять Ковалевский “Колос”, который стартует в третьем раунде квалификации.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке»

За выход в третьей отборочной стадии Лиги конференций футболисты полтавской "Ворсклы" дважды встретятся с финским клубом "Куопио", передает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

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