Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

Портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, представил рейтинг наиболее подорожавших после Евро-2020 игроков.

Чемпионат Европы по традиции поднял стоимость футболистов, которые проявили себя на турнире лучше других. В топ-3 по этому показателю вышли: полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри (с 70 до 80 млн евро), нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза (с 60 до 70 млн) и полузащитник «Лидса» и сборной Англии Калвин Филлипс (с 30 до 40 млн).

В список из 24 футболистов также попали сразу четыре игрока сборной Украины — Георгий Бущан (+2,5 млн евро), Роман Яремчук (+2,5 млн), Александр Зинченко (+3 млн) и Илья Забарный (+5 млн евро).

Отметим, что в рейтинге не оказалось ни одного футболиста сборной России.

Чемпионат Европы завершился 11 июля в Лондоне. На стадионе «Уэмбли» сборная Италии в финале обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3:2).