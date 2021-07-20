 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020
20 июля 2021 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, представил рейтинг наиболее подорожавших после Евро-2020 игроков.

Чемпионат Европы по традиции поднял стоимость футболистов, которые проявили себя на турнире лучше других. В топ-3 по этому показателю вышли: полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри (с 70 до 80 млн евро), нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза (с 60 до 70 млн) и полузащитник «Лидса» и сборной Англии Калвин Филлипс (с 30 до 40 млн).

В список из 24 футболистов также попали сразу четыре игрока сборной Украины — Георгий Бущан (+2,5 млн евро), Роман Яремчук (+2,5 млн), Александр Зинченко (+3 млн) и Илья Забарный (+5 млн евро). 

Отметим, что в рейтинге не оказалось ни одного футболиста сборной России.

Чемпионат Европы завершился 11 июля в Лондоне. На стадионе «Уэмбли» сборная Италии в финале обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3:2).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 июля 2021

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

16 июля 2021

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

Глазные заболевания у дошкольников

В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара

12 июля 2021

Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

5 июля 2021

В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

3 июля 2021

Заробитчане стали переводить больше денег

Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк

Также в разделе

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

— 16 июля 2021 —

За выход в третьей отборочной стадии Лиги конференций футболисты полтавской "Ворсклы" дважды встретятся с финским клубом "Куопио", передает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

Читать далее ⇒

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти

— 12 июля 2021 —

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в серии послематчевых пенальти Англию со счетом 3:2(1:1 в основное время).

Читать далее ⇒

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

— 12 июля 2021 —

УЕФА обдумывает возможность расширения чемпионата Европы до 32 команд на финальной стадии. В таком формате турнир может пройти в 2028 году.

Читать далее ⇒

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

— 7 июля 2021 —

Сборные Италии и Испании провели очный поединок в полуфинале Евро-2020, который прошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020»

Портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, представил рейтинг наиболее подорожавших после Евро-2020 игроков.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 июля 2021

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

16 июля 2021

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

Глазные заболевания у дошкольников

В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара

12 июля 2021

Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

5 июля 2021

В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

3 июля 2021

Заробитчане стали переводить больше денег

Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top