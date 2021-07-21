|21 июля 2021
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Бизнесмен Александр Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025. Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ФК "Металлист".
"Определить президента группы DCH Александра Владиленовича Ярославского (по согласию) координатором по подготовке города Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 года, уполномоченным по взаимодействию с Украинской ассоциацией футбола и Комитетом стратегического развития футбола УАФ, по вопросам подготовки города к матчу за Суперкубок УЕФА-2025", - сказано в документе.
Как сообщалось ранее, Харьковский горсовет просит УЕФА разрешить городу провести этот матч между победителями Лиги Европы и Лиги Чемпионов в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие ФК "Металлист".
Официальный статус координатора подготовки Харькова к большим международным футбольным событиям Ярославский получил уже во второй раз.
Как известно, вся футбольная инфраструктура города была создана в рамках подготовки города к Евро-2012, а Александр Ярославский, который и тогда был координатором подготовки города, инвестировал 300 млн долларов в современный аэропорт, пятизвездочный отель и другие объекты городской инфраструктуры. Это позволило Харькову перейти из резервного города турнира в статус принимающего.
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Комментарии к статье «Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025»
Бизнесмен Александр Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025. Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.