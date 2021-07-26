Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

После волны жалоб руководство корейского телеканала MBC решило извиниться за использование подобных ассоциаций в эфире, назвав их “оскорбительными” и “неуместными”, пишет УНН со ссылкой на ряд СМИ, в частности издание The New York Times.

Представитель канала пояснил, что они стремились сделать так, чтобы зрителям было проще узнать каждую из стран, которая участвует в Олимпийских играх.

Однако такой подход оказался “ошибкой, которую нельзя простить”, добавили в MBC.

Там также пообещали провести расследование, кто и почему выбирал для иллюстрации стран те или иные изображения. Ожидается, что в понедельник с отдельным заявлением также выступит главный руководитель канала — чтобы еще раз извиниться за то, что произошло.

Так, когда транслировалось открытия Игр-2020, то во время представления национальных команд были использованы, как позже признал канал MBC, бессмысленные и оскорбительные иллюстрации.

В частности, выход Италии телеканал проиллюстрировал изображением пиццы внизу трансляции, Румынии — изображением Дракулы, а Украины — изображением Чернобыля.

Когда во время открытия Олимпиады стадионом проходила сборная Гаити, то телеканал представил зрителям эту страну как место “с нестабильной политической ситуацией из-за убийства президента”.

А когда в кадре появилась сборная Сирии, подпись на экране объяснял, что это страна, где уже 10 лет продолжается гражданская война.