 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу
18 августа 2021 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Исполняющим обязанности тренера Национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко, опубликовав результаты решения исполкома Украинской ассоциации футбола в Facebook.

“Александр Петраков, Чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола.

Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома”, — написал Павелко.

Напомним

3 августа стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.

Тогдашний председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, после которого должны объявить, кто станет новым тренером сборной Украины, но в УАФ отметили — еще предстоят переговоры с потенциальными кандидатами.

После этого стало известно, что на пост тренера сборной Украины по футболу, кроме Сергея Реброва, рассматривают кандидатуру Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

Также в разделе

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

— 18 августа 2021 —

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читать далее ⇒

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

— 18 августа 2021 —

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

Читать далее ⇒

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

— 7 августа 2021 —

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Читать далее ⇒

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

— 2 августа 2021 —

Мужской финал в прыжках в высоту был одним из основных медальных событий второго соревновательного дня легкоатлетического турнире на Играх в Токио. Прыжки в высоту на Олимпиаде-2020 завершились уникальной ситуацией — впервые за 109 лет два атлета выиграли золото.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу»

Исполняющим обязанности тренера Национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко, опубликовав результаты решения исполкома Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top