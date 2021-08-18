Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

|18 августа 2021
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Исполняющим обязанности тренера Национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко, опубликовав результаты решения исполкома Украинской ассоциации футбола в Facebook.
“Александр Петраков, Чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола.
Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома”, — написал Павелко.
3 августа стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.
Тогдашний председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.
9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, после которого должны объявить, кто станет новым тренером сборной Украины, но в УАФ отметили — еще предстоят переговоры с потенциальными кандидатами.
После этого стало известно, что на пост тренера сборной Украины по футболу, кроме Сергея Реброва, рассматривают кандидатуру Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.
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• Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов
3 августа 2021
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• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
• Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото
• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
• Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
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• Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить
31 июля 2021
• К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды
• Особливості реабілітаційного центру.
• На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр
• Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира
• Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования
• В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг
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Комментарии к статье «Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу»
Исполняющим обязанности тренера Национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко, опубликовав результаты решения исполкома Украинской ассоциации футбола в Facebook.