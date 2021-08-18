 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
18 августа 2021 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

“Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюк с получением очередного воинского звания „старший лейтенант“ и наградил поощрительным отличием Министерства обороны „Огнестрельное оружие“ — пистолетом ПМ”, — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время XXXІІ летних Олимпийских игр в Токио.

Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк — четвертый борец в истории Украины с олимпийским “золотом” в этом виде спорта.

Беленюк заявил, что не исключает своего участия в следующих Олимпийских Играх, которые запланированы на лето 2024 в Париже.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

Также в разделе

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

— 18 августа 2021 —

Исполняющим обязанности тренера Национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко, опубликовав результаты решения исполкома Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Читать далее ⇒

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

— 18 августа 2021 —

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

Читать далее ⇒

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

— 7 августа 2021 —

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Читать далее ⇒

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

— 2 августа 2021 —

Мужской финал в прыжках в высоту был одним из основных медальных событий второго соревновательного дня легкоатлетического турнире на Играх в Токио. Прыжки в высоту на Олимпиаде-2020 завершились уникальной ситуацией — впервые за 109 лет два атлета выиграли золото.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top