Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

|18 августа 2021
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
“Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюк с получением очередного воинского звания „старший лейтенант“ и наградил поощрительным отличием Министерства обороны „Огнестрельное оружие“ — пистолетом ПМ”, — говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время XXXІІ летних Олимпийских игр в Токио.
Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк — четвертый борец в истории Украины с олимпийским “золотом” в этом виде спорта.
Беленюк заявил, что не исключает своего участия в следующих Олимпийских Играх, которые запланированы на лето 2024 в Париже.
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7 августа 2021
• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
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• Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов
• Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов
3 августа 2021
• В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям
• МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики
• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
• Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото
• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
• Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
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• Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить
31 июля 2021
• К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды
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• На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр
• Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира
• Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования
• В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг
• Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов
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Комментарии к статье «Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова»
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.