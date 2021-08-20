 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
20 августа 2021 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет и сообщил о том, что он принял решение завершить выступления в сборной Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную страницу ФК “Шахтер”.

В обращении футболист сообщил, что он имеет определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией. По его словам именно это стало причиной для того, чтобы уйти из сборной.

“Я ухожу из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность — быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрей Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Спасибо всем партнерам по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины”, — сказал он.

“Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем”, — заявил Марлос.

Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке чемпионата мира со сборной Косово. За 4 года он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 августа 2021

Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине

Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины

Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro

Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"

19 августа 2021

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Обзор лучших стиральных машинок

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Листовой поролон для производства мебели

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

Также в разделе

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

— 18 августа 2021 —

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читать далее ⇒

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

— 18 августа 2021 —

Исполняющим обязанности тренера Национальной сборной Украины по футболу стал Александр Петраков. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко, опубликовав результаты решения исполкома Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Читать далее ⇒

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

— 18 августа 2021 —

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

Читать далее ⇒

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

— 7 августа 2021 —

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины»

Футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет и сообщил о том, что он принял решение завершить выступления в сборной Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную страницу ФК “Шахтер”.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине

Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro

Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 августа 2021

Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине

Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины

Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro

Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"

19 августа 2021

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Обзор лучших стиральных машинок

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Листовой поролон для производства мебели

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top