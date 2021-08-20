Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины

|20 августа 2021
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Футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет и сообщил о том, что он принял решение завершить выступления в сборной Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную страницу ФК “Шахтер”.
В обращении футболист сообщил, что он имеет определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией. По его словам именно это стало причиной для того, чтобы уйти из сборной.
“Я ухожу из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность — быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрей Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Спасибо всем партнерам по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины”, — сказал он.
“Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем”, — заявил Марлос.
Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке чемпионата мира со сборной Косово. За 4 года он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.
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• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
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Комментарии к статье «Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины»
Футболист выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за помощь и поддержку в течение четырех лет и сообщил о том, что он принял решение завершить выступления в сборной Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную страницу ФК “Шахтер”.