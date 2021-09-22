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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Роналду богаче Месси в 2021-м
22 сентября 2021 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередной эпизод соперничества двух великих форвардов остался за португальским нападающим Манчестер Юнайтед.

Криштиану Роналду заработал больше всех среди футболистов в 2021 году. Подсчитали журналисты издания Forbes.

Португальский форвард Манчестер Юнайтед заработает 125 миллионов долларов. 70 - непосредственно зарплата, а еще 55 - доходы от рекламы. Аргентинец Лиональ Месси получит за этот период 110 миллионов. Соответственно 75 зарплата в клубе и 35 доходы от рекламы.

Замкнул тройку лидеров партнер аргентинца по ПСЖ бразилец Неймар. Его доход 95 миллионов. Отметим, что и четвертую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов занимает игрок парижан - Килиан Мбапе. Француз заработал 43 миллиона. Замкнул топ-5 форвард Ливерпуля Мохамед Салах - 41 миллион.

Напомним, в прошлом году звание самого высокооплачиваемого футболиста завоевал Месси. За 2020-тый он заработал 126 миллионов, что было на 9-ть больше чем у Роналду.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Роналду богаче Месси в 2021-м»

Очередной эпизод соперничества двух великих форвардов остался за португальским нападающим Манчестер Юнайтед.

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