|28 сентября 2021
|Просмотров: 90
|
Реванш между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский". Но при организации поединка есть ряд обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Усика и его промоутера Александра Красюка.
По словам Красюка, есть ограничения по времени, в рамках которого должен состояться реванш
"Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль… Ну может быть, если будет +20, было бы комфортно... Мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами", - отметил он.
Напомним, на минувших выходных Усик в Лондоне сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Украинец был признан победителем единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
27 сентября 2021
• В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось
• Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ
• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
• Роналду богаче Месси в 2021-м
• В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая
• ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером
• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
21 сентября 2021
• Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса
• Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор
• В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
• Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры
• Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября
20 сентября 2021
• За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек
• Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7
• В Украине продлили карантин до 31 декабря
— 28 сентября 2021 —
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал дисциплинарное производство в отношении трех клубов-основателей европейской Суперлиги: испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом в организации сообщили поздно вечером в понедельник, 27 сентября.
— 22 сентября 2021 —
Очередной эпизод соперничества двух великих форвардов остался за португальским нападающим Манчестер Юнайтед.
— 22 сентября 2021 —
Английский полузащитник Кадим Харрис пополнил состав перволигового ФК “Металлист”, сообщает УНН со ссылкой на сайт харьковского клуба.
— 3 сентября 2021 —
В рамках восстановления инфраструктуры “Металлиста” на свое законное место вернулась одна из главных жемчужин стадиона — камера-паук Spidercam, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Приветствую, гость! Вход
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
27 сентября 2021
• В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось
• Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ
• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
• Роналду богаче Месси в 2021-м
• В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая
• ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером
• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
21 сентября 2021
• Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса
• Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор
• В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
• Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры
• Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября
20 сентября 2021
• За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек
• Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7
• В Украине продлили карантин до 31 декабря
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий»
Реванш между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский". Но при организации поединка есть ряд обстоятельств.