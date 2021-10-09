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Бездумная исполнительность

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ
9 октября 2021 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Украины добыла долгожданную победу в отборе на чемпионат мира в группе D, которая также стала дебютной победой под руководством наставника Александра Петракова. "Желто-синие" на выезде переиграли Финляндию 2:1.

Поединок являлся ключевым как для украинцев, так и для финнов в этом отборе. Поэтому удачный старт украинцев оказался как нельзя кстати. Уже на 4-й минуте Ярмоленко получил мяч метров в 25 от ворот финнов, подработал под нерабочую правую ногу и зарядил точно в угол рамки Градецки - 1:0.

На 29-й минуте Финляндия получила право на угловой, Похьянпало пробивал головой, но Пятов перевел мяч в штангу. Матвиенко пытался мяч выбить, но попал в ногу Пукки, от которого мяч и пересек линию ворот украинцев - 1:1.

Благо, через пять минут "желто-синие" смогли вновь выйти вперед. Тымчик с правого фланга прострелил на Цыганкова, тот пытался пробить, но мяч попал к Яремчуку, который уже переправил его в сетку - 2:1.

Таким образом Украина добыла свою первую победу в отборе на ЧМ-2022, которая позволила оторваться от Финляндии на три очка. Подопечные Петракова идут на втором месте вслед за Францией.
По материалам: РБК-Украина

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Сборная Украины добыла долгожданную победу в отборе на чемпионат мира в группе D, которая также стала дебютной победой под руководством наставника Александра Петракова. "Желто-синие" на выезде переиграли Финляндию 2:1.

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