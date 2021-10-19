Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

|19 октября 2021
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Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине передан во вторник организаторам Олимпиады на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе “Панатинаикос”.
Мероприятие прошло в присутствии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, специального представителя, заместителя председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президента НОК Китая Юй Цзайцина, других официальных лиц. Зрители на церемонию не допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Огонь, зажженный в понедельник в Древней Олимпии, на стадион внесла факелоносец — греческая лыжница Параскеви Ладопулу, которая в следующем году примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Был зажжен алтарь олимпийского огня, а артистки, исполняющие роль жриц, показали небольшое представление.
С приветствиями на стадионе выступили Капралос и Юй Цзайцин. Глава греческого НОК получил олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажигала его в понедельник при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии. Затем огонь был передан Юй Цзайцину.
По окончании церемонии на афинском стадионе олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
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Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине передан во вторник организаторам Олимпиады на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе “Панатинаикос”.