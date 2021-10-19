 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
19 октября 2021 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине передан во вторник организаторам Олимпиады на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе “Панатинаикос”.

Мероприятие прошло в присутствии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, специального представителя, заместителя председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президента НОК Китая Юй Цзайцина, других официальных лиц. Зрители на церемонию не допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Огонь, зажженный в понедельник в Древней Олимпии, на стадион внесла факелоносец — греческая лыжница Параскеви Ладопулу, которая в следующем году примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Был зажжен алтарь олимпийского огня, а артистки, исполняющие роль жриц, показали небольшое представление.

С приветствиями на стадионе выступили Капралос и Юй Цзайцин. Глава греческого НОК получил олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажигала его в понедельник при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии. Затем огонь был передан Юй Цзайцину.

По окончании церемонии на афинском стадионе олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Значение и виды амортизаторов на авто

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

Также в разделе

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

— 9 октября 2021 —

Сборная Украины добыла долгожданную победу в отборе на чемпионат мира в группе D, которая также стала дебютной победой под руководством наставника Александра Петракова. "Желто-синие" на выезде переиграли Финляндию 2:1.

Читать далее ⇒

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

— 5 октября 2021 —

Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры. Кардинальные новшества тестируются на юношеском турнире в Голландии, сообщает sport-express.ru.

Читать далее ⇒

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

— 30 сентября 2021 —

Телеканал Футбол 1 онлайн первый специальный телеканал в Украине для любителей футбола, канал Футбол 1 посвящен только футбольной теме. Онлайн в прямом эфире транслирует мировые, европейские, чемпионаты. Чемпионат Украины и кубковые матчи, матчи сборных, турниры УЕФА и ФИФА, и конечно же телепередачи персонального производства. Но к большому сожалению в сезоне 2021/2022 канал Футбол 1 онлайн не выиграл тендер на трансляцию матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Читать далее ⇒

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

— 28 сентября 2021 —

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал дисциплинарное производство в отношении трех клубов-основателей европейской Суперлиги: испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом в организации сообщили поздно вечером в понедельник, 27 сентября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам»

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине передан во вторник организаторам Олимпиады на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе “Панатинаикос”.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Значение и виды амортизаторов на авто

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top