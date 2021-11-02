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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
2 ноября 2021 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На футбольный матч "Динамо" - "Барселона" в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" во вторник, 2 ноября, смогут попасть только болельщики с "зеленым" сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус.

Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник написал в Favebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что во вторник в столице в рамках Лиги Чемпионов УЕФА на Олимпийском стадионе состоится футбольный матч между футбольными клубами "Динамо Киев" и "Барселона".

"Относительно проведения этого мероприятия напоминаю, что согласно Постановлению Кабинета Министров №1236 от 9 декабря 2020 года, проведение массовых мероприятий в "красной" зоне разрешается при наличии у всех участников мероприятия "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении", - написал Поворозник.

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Комментарии к статье «Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть»

На футбольный матч "Динамо" - "Барселона" в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" во вторник, 2 ноября, смогут попасть только болельщики с "зеленым" сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус.

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