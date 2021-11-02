Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

|2 ноября 2021
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На футбольный матч "Динамо" - "Барселона" в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" во вторник, 2 ноября, смогут попасть только болельщики с "зеленым" сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус.
Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник написал в Favebook, передают Українськi Новини.
Он отметил, что во вторник в столице в рамках Лиги Чемпионов УЕФА на Олимпийском стадионе состоится футбольный матч между футбольными клубами "Динамо Киев" и "Барселона".
"Относительно проведения этого мероприятия напоминаю, что согласно Постановлению Кабинета Министров №1236 от 9 декабря 2020 года, проведение массовых мероприятий в "красной" зоне разрешается при наличии у всех участников мероприятия "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении", - написал Поворозник.
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• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
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• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
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• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
• Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня
• Как правильно подобрать блок питания для ноутбука
• Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus
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26 октября 2021
• Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко
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• Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
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• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
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Комментарии к статье «Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть»
На футбольный матч "Динамо" - "Барселона" в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" во вторник, 2 ноября, смогут попасть только болельщики с "зеленым" сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус.