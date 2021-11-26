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Бездумная исполнительность

Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
26 ноября 2021 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Хоккейный клуб "Донбасс" достиг договоренности с 6 клубами об организации новой лиги и нового чемпионата страны. Об этом рассказал почетный президент ХК "Донбасс" Борис Колесников.

Как сообщалось ранее, "Донбасс" вместе с ХК "Краматорск" исключены из нынешнего чемпионата Украины по хоккею под эгидой Украинской хоккейной лиги решением Федерации хоккея Украины.

"(Исключенные) клубы не будут смотреть на действия Федерации, сложа руки. Достигнута договоренность о новой лиге с шестью клубами, чемпионат которой планируется начать 8-9 декабря", – сказал он.

Колесников добавил, что клубам "Динамо" (Харьков) и "Кременчуг" также предложено войти в состав учредителей.

В нынешнем чемпионате до объявления об исключении двух клубов выступало 8 клубов.

Президент ХК "Донбасс" подверг резкой критике решение Федерации и деятельность ее главы и заявил о планах оспаривать его в суде. "Украинские болельщики и спортсмены должны понимать, что никакой ФХУ не существует в отличие от федераций футбола и баскетбола, где есть областные федерации (ассоциации). В хоккее Федерация превращена в частную лавочку, воспользовавшуюся лазейками в законе, и так называемый глава назначает руководителей областных "осередкив", которые потом его же и выбирают", – описал свое видение ситуации Колесников.

Примером такой узурпации власти он назвал недопуск олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Житника к выборам главы Федерации.

Как утверждает президент "ХК "Донбасс", Зубко препятствовал заявкам клубов на участие в еврокубках и вытребовал для ФХУ долю 50% в УХЛ, пообещав принять новый устав Федерации и превратить ее подобно федерациям в футболе и баскетболе в общественный союз из юрлиц, а не физлиц. 

"Как выяснилось впоследствии к счастью для хоккейного мира не все участники сформировали уставный капитал, поэтому сделка будет признана недействительной. Обратились в суд, и назначено заседание, чтобы вышвырнуть ФХУ из состава учредителей", – заявил Колесников.

По его словам, конфликт обострился после "расистского инцидента" в сентябре этого года, когда директор УХЛ осудил расистские высказывания игрока ХК "Кременчуг". Как утверждает президент ХК "Донбасс", Зубко после этого в начале ноября добился смены главы УХЛ, а в ответ хоккеисты сборной Украины из "Донбасса" и "Краматорска" покинули товарищеский турнир, а их команды лишили очков и затем дисквалифицировали, не предоставив соответствующего решения.

Колесников отметил, что будут обращение в суды, которые, по его мнению, повлекут за собой административную ответственность сотрудников федерации за препятствование трудовой деятельности и грубое вмешательство в хозяйственную деятельность.

"Пока не приведут в порядок Федерацию и не изберут демократично руководителя, я исключаю любые переговоры", – заявил президент ХК "Донбасса", комментируя возможность компромисса в сложившейся ситуации.

По его мнению, этот конфликт не отразится на участии сборной Украины в намеченном на конец апреля 2022 года переходном турнире Чемпионата мира, так как в течение двух недель будет завершен весь процесс по новому чемпионату страны.

"ХК "Донбасс" за 10 лет сделал для сборной больше, чем все украинские клубы и чиновники вместе взятые. И в ближайшие 10 лет сделает еще больше", – подчеркнул Колесников.

Он также указал, что в Лиге чемпионов "Донбасс" имеет индивидуальное приглашение. "А в континентальном кубке, который за всю историю Украины для нее выигрывал только "Донбасс", – это уже проблема Федерации, как кого и на каком основании будут заявлять", – добавил Колесников.

По его словам, о сложившейся ситуации в украинском хоккее будут поставлены в известность министр спорта и глава Национального олимпийского комитета.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир»

Хоккейный клуб "Донбасс" достиг договоренности с 6 клубами об организации новой лиги и нового чемпионата страны. Об этом рассказал почетный президент ХК "Донбасс" Борис Колесников.

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