Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир

|26 ноября 2021
|Просмотров: 97
|
Хоккейный клуб "Донбасс" достиг договоренности с 6 клубами об организации новой лиги и нового чемпионата страны. Об этом рассказал почетный президент ХК "Донбасс" Борис Колесников.
Как сообщалось ранее, "Донбасс" вместе с ХК "Краматорск" исключены из нынешнего чемпионата Украины по хоккею под эгидой Украинской хоккейной лиги решением Федерации хоккея Украины.
"(Исключенные) клубы не будут смотреть на действия Федерации, сложа руки. Достигнута договоренность о новой лиге с шестью клубами, чемпионат которой планируется начать 8-9 декабря", – сказал он.
Колесников добавил, что клубам "Динамо" (Харьков) и "Кременчуг" также предложено войти в состав учредителей.
В нынешнем чемпионате до объявления об исключении двух клубов выступало 8 клубов.
Президент ХК "Донбасс" подверг резкой критике решение Федерации и деятельность ее главы и заявил о планах оспаривать его в суде. "Украинские болельщики и спортсмены должны понимать, что никакой ФХУ не существует в отличие от федераций футбола и баскетбола, где есть областные федерации (ассоциации). В хоккее Федерация превращена в частную лавочку, воспользовавшуюся лазейками в законе, и так называемый глава назначает руководителей областных "осередкив", которые потом его же и выбирают", – описал свое видение ситуации Колесников.
Примером такой узурпации власти он назвал недопуск олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Житника к выборам главы Федерации.
Как утверждает президент "ХК "Донбасс", Зубко препятствовал заявкам клубов на участие в еврокубках и вытребовал для ФХУ долю 50% в УХЛ, пообещав принять новый устав Федерации и превратить ее подобно федерациям в футболе и баскетболе в общественный союз из юрлиц, а не физлиц.
"Как выяснилось впоследствии к счастью для хоккейного мира не все участники сформировали уставный капитал, поэтому сделка будет признана недействительной. Обратились в суд, и назначено заседание, чтобы вышвырнуть ФХУ из состава учредителей", – заявил Колесников.
По его словам, конфликт обострился после "расистского инцидента" в сентябре этого года, когда директор УХЛ осудил расистские высказывания игрока ХК "Кременчуг". Как утверждает президент ХК "Донбасс", Зубко после этого в начале ноября добился смены главы УХЛ, а в ответ хоккеисты сборной Украины из "Донбасса" и "Краматорска" покинули товарищеский турнир, а их команды лишили очков и затем дисквалифицировали, не предоставив соответствующего решения.
Колесников отметил, что будут обращение в суды, которые, по его мнению, повлекут за собой административную ответственность сотрудников федерации за препятствование трудовой деятельности и грубое вмешательство в хозяйственную деятельность.
"Пока не приведут в порядок Федерацию и не изберут демократично руководителя, я исключаю любые переговоры", – заявил президент ХК "Донбасса", комментируя возможность компромисса в сложившейся ситуации.
По его мнению, этот конфликт не отразится на участии сборной Украины в намеченном на конец апреля 2022 года переходном турнире Чемпионата мира, так как в течение двух недель будет завершен весь процесс по новому чемпионату страны.
"ХК "Донбасс" за 10 лет сделал для сборной больше, чем все украинские клубы и чиновники вместе взятые. И в ближайшие 10 лет сделает еще больше", – подчеркнул Колесников.
Он также указал, что в Лиге чемпионов "Донбасс" имеет индивидуальное приглашение. "А в континентальном кубке, который за всю историю Украины для нее выигрывал только "Донбасс", – это уже проблема Федерации, как кого и на каком основании будут заявлять", – добавил Колесников.
По его словам, о сложившейся ситуации в украинском хоккее будут поставлены в известность министр спорта и глава Национального олимпийского комитета.
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
• В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"
18 ноября 2021
• В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы
• Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию
• Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
• Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
• ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
12 ноября 2021
• В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
• Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах
• Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего
— 2 ноября 2021 —
На футбольный матч "Динамо" - "Барселона" в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" во вторник, 2 ноября, смогут попасть только болельщики с "зеленым" сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус.
— 19 октября 2021 —
Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине передан во вторник организаторам Олимпиады на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе “Панатинаикос”.
— 9 октября 2021 —
Сборная Украины добыла долгожданную победу в отборе на чемпионат мира в группе D, которая также стала дебютной победой под руководством наставника Александра Петракова. "Желто-синие" на выезде переиграли Финляндию 2:1.
— 5 октября 2021 —
Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры. Кардинальные новшества тестируются на юношеском турнире в Голландии, сообщает sport-express.ru.
Приветствую, гость! Вход
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
• В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"
18 ноября 2021
• В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы
• Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию
• Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
• Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
• ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
12 ноября 2021
• В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
• Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах
• Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир»
Хоккейный клуб "Донбасс" достиг договоренности с 6 клубами об организации новой лиги и нового чемпионата страны. Об этом рассказал почетный президент ХК "Донбасс" Борис Колесников.