Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

|12 декабря 2021
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Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке. Во время соревнований девушка взяла штангу весом 101 кг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
Гангур выступала в весовой категории до 59 килограммов.
"По сумме двоеборья Мария остановилась в шаге от пьедестала почета с результатом 215 кг", - добавляет пресс-служба.
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• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
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Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке. Во время соревнований девушка взяла штангу весом 101 кг.