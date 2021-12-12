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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
12 декабря 2021 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке. Во время соревнований девушка взяла штангу весом 101 кг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Гангур выступала в весовой категории до 59 килограммов.

"По сумме двоеборья Мария остановилась в шаге от пьедестала почета с результатом 215 кг", - добавляет пресс-служба.
По материалам: РБК-Украина

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Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке. Во время соревнований девушка взяла штангу весом 101 кг.

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