Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

|23 января 2022
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В воскресенье, 23 января, завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.
В рамках первой гонке дня состоялась эстафета у мужчин. Победу одержала сборная Норвегии, которая на протяжении всей дистанции шла в лидерах. Команда использовала четыре дополнительных патронов за восемь огневых рубежа.
Второе место заняла сборная России, на счету которой 12 дополнительных патронов и один круг.
Тройку лучших замкнула немецкая команда. От победителя сборная отстала больше, чем на две минуты.
Стоит отметить, что Франция перед последним этапом шла второй, а затем на дистанцию вышел молодой биатлонист - Эрик Перро, которому тяжело было выдерживать конкуренцию. На последнем круге он проиграл в скорости соперникам, доехав к финишу четвертым.
Сборная Украины, которая в данной гонке выступила в составе: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима, показала шестой результат. Наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов, а общее отставание от Норвегии составило 2 минуты 38 секунд.
Эстафета. Мужчины
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В воскресенье, 23 января, завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.