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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
23 января 2022 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В воскресенье, 23 января, завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

В рамках первой гонке дня состоялась эстафета у мужчин. Победу одержала сборная Норвегии, которая на протяжении всей дистанции шла в лидерах. Команда использовала четыре дополнительных патронов за восемь огневых рубежа.

Второе место заняла сборная России, на счету которой 12 дополнительных патронов и один круг. 

Тройку лучших замкнула немецкая команда. От победителя сборная отстала больше, чем на две минуты.

Стоит отметить, что Франция перед последним этапом шла второй, а затем на дистанцию вышел молодой биатлонист - Эрик Перро, которому тяжело было выдерживать конкуренцию. На последнем круге он проиграл в скорости соперникам, доехав к финишу четвертым.

Сборная Украины, которая в данной гонке выступила в составе: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима, показала шестой результат. Наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов, а общее отставание от Норвегии составило 2 минуты 38 секунд.

Эстафета. Мужчины

  1. Норвегия (0+4)  1:12:14,7
  2. Россия (1+12)  +1:57,2
  3. Германия (0+4)  +2:04,4
  4. Франция (0+7)  +2:20,5
  5. Канада (1+8)  +2:31,5
  6. Украина (0+11)  +2:38,7
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая»

В воскресенье, 23 января, завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

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