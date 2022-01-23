Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

В воскресенье, 23 января, завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

В рамках первой гонке дня состоялась эстафета у мужчин. Победу одержала сборная Норвегии, которая на протяжении всей дистанции шла в лидерах. Команда использовала четыре дополнительных патронов за восемь огневых рубежа.

Второе место заняла сборная России, на счету которой 12 дополнительных патронов и один круг.

Тройку лучших замкнула немецкая команда. От победителя сборная отстала больше, чем на две минуты.

Стоит отметить, что Франция перед последним этапом шла второй, а затем на дистанцию вышел молодой биатлонист - Эрик Перро, которому тяжело было выдерживать конкуренцию. На последнем круге он проиграл в скорости соперникам, доехав к финишу четвертым.

Сборная Украины, которая в данной гонке выступила в составе: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима, показала шестой результат. Наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов, а общее отставание от Норвегии составило 2 минуты 38 секунд.

Эстафета. Мужчины