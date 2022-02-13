Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира

|13 февраля 2022
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В Абу-Даби состоялся финальный поединок Клубного чемпионата мира по футболу в котором "Челси" боролся с бразильским "Палмейрасом", передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Лондона.
"Челси" вышел вперед благодаря голу Ромелу Лукаку в начале второго тайма. Однако вскоре к воротам был назначен пенальти за игру рукой со стороны Тьяго Силвы. Бразильцы успешно реализовали 11-метровый, сравняв счет и переведя игру в дополнительное время.
Тем не менее, незадолго до финального свистка арбитр, снова обратившись к VAR зафиксировал игру рукой защитника в штрафной площадке "Палмейраса" и указал на 11-метровую точку. Решающий удар безупречно исполнил Кай Хаверц.
"Челси" присоединился к "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", став лишь третьей из английских команд, кому покорился трофей Клубного чемпионата мира. Кроме того"синие" в компании с "МЮ" и мюнхенской "Баварией" становятся обладателями полной коллекции трофеев, выиграв Клубный чемпионат мира ФИФА, а также все основные турниры под эгидой УЕФА (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА).
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В Абу-Даби состоялся финальный поединок Клубного чемпионата мира по футболу в котором "Челси" боролся с бразильским "Палмейрасом", передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Лондона.