"Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022

В ночь на 14 февраля состоялся финал Национальной футбольной лиги (НФЛ), в котором встречались "Лос-Анджелес" и "Цинциннати".

"Лос-Анджелес" одержал победу со счетом 23:20 - это второй триумф в истории клуба после успеха в 1999-м году. "Цинциннати" при этом проиграл свой третий финал.

Стоит отметить, что это был первый Супербоул за последние два года, когда на трибуны было допущено максимальное количество болельщиков в условиях пандемии коронавируса.

По традиции в перерыве игры большие компании представляли эффектные рекламные ролики с участием звезд, а на сцене выступали Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Кендрик Ламар и другие.