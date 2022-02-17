Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

|17 февраля 2022
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале по лыжной акробатике соревновались 12 спортсменов, из которых шестеро прошли в суперфинал.
Александр Окипнюк набрал 122,01 балла и занял девятое место. Александр Абраменко с результатом 123,53 балла вышел в решающий раунд.
В финале Александр набрал 116,50 балла и занял второе место.
Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.
Лыжная акробатика результаты:
Для Абраменко "серебряная" медаль Пекина стала второй олимпийской наградой в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Абраменко стал олимпийским чемпионом.
Благодаря сегодняшней серебряной награде, Александр Абраменко стал самым титулованным украинским зимним олимпийцем.
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