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Фотофакт

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Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
17 февраля 2022 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала первую награду. Серебряную медаль в лыжной акробатике выиграл Александр Абраменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале по лыжной акробатике соревновались 12 спортсменов, из которых шестеро прошли в суперфинал.

Александр Окипнюк набрал 122,01 балла и занял девятое место. Александр Абраменко с результатом 123,53 балла вышел в решающий раунд.

В финале Александр набрал 116,50 балла и занял второе место.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

Лыжная акробатика результаты:

  1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
  2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
  3. Илья Буров (ОКР) – 114,93

Для Абраменко "серебряная" медаль Пекина стала второй олимпийской наградой в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Абраменко стал олимпийским чемпионом.

Благодаря сегодняшней серебряной награде, Александр Абраменко стал самым титулованным украинским зимним олимпийцем.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022»

Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала первую награду. Серебряную медаль в лыжной акробатике выиграл Александр Абраменко.
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