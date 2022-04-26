Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

|26 апреля 2022
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Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отобрала у России возможность принять чемпионат мира 2023 года. Нового хозяина турнира определят в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Совет федерации 26 апреля принял решение отозвать у РФ право на проведение мирового форума. Турнир в мае 2023 должен был принять Санкт-Петербург.
Решение о переносе ЧМ-2023 было принято по "мнению безопасности". Функционеры считают, что хоккеистам, официальным лицам, медиа и болельщикам опасно находиться на территории России.
Новый хозяин чемпионата мира определится на Ежегодном конгрессе ИИХФ в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.
Ранее Россия потеряла место на ЧМ-2022. Международная федерация хоккея на льду 1 марта дисквалифицировала тамошнюю сборную из-за развязывания РФ войны против Украины.
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• Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году
• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
• Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
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Комментарии к статье «Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею»
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отобрала у России возможность принять чемпионат мира 2023 года. Нового хозяина турнира определят в мае.