|4 мая 2022
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Роман Абрамович поставил будущее Челси под большой вопрос. Путинский олигарх, который ранее обещал отдать все деньги от продажи клуба жертвам войны в Украине, похоже передумал и решил оставить средства себе.
Как сообщает Sky Sports, правительству Великобритании стало известно о попытках россиянина получить 1,5 миллиарда фунтов, которые он одолжил клубу. При этом очевидно, что руководство страны не допустит продажи команды, если не будет полностью уверено, что Роман Абрамович не получит никаких доходов.
Напомним, что после санкций в отношении путинского олигарха, продажей футбольного коллектива занимается Raine Group, инвестиционный банк, назначенный Абрамовичем. Именно за этой структурой и будет последнее слово в том, кому достанется актив.
Однако толстосум решил схитрить, и теперь требует от финансовой структуры такой сделки, при которой ему достанутся 1,5 миллиарда фунтов. Именно столько, по заверениям олигарха, он вложил в Челси через компанию Fordstam Limited.
При этом государственная лицензия футбольного клуба на деятельность истекает 31 мая, и если до этого времени команда не обретет нового владельца, она может прекратить свое существование. Также отметим, что английская Премьер-лига соберется 8 июня, чтобы определить участников на новый сезон. Будет ли в нем место для Челси, пока что не известно.
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4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
30 апреля 2022
• Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление
• Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
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Комментарии к статье «Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича»
Роман Абрамович поставил будущее Челси под большой вопрос. Путинский олигарх, который ранее обещал отдать все деньги от продажи клуба жертвам войны в Украине, похоже передумал и решил оставить средства себе.