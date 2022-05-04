Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

Роман Абрамович поставил будущее Челси под большой вопрос. Путинский олигарх, который ранее обещал отдать все деньги от продажи клуба жертвам войны в Украине, похоже передумал и решил оставить средства себе.

Как сообщает Sky Sports, правительству Великобритании стало известно о попытках россиянина получить 1,5 миллиарда фунтов, которые он одолжил клубу. При этом очевидно, что руководство страны не допустит продажи команды, если не будет полностью уверено, что Роман Абрамович не получит никаких доходов.

Напомним, что после санкций в отношении путинского олигарха, продажей футбольного коллектива занимается Raine Group, инвестиционный банк, назначенный Абрамовичем. Именно за этой структурой и будет последнее слово в том, кому достанется актив.

Однако толстосум решил схитрить, и теперь требует от финансовой структуры такой сделки, при которой ему достанутся 1,5 миллиарда фунтов. Именно столько, по заверениям олигарха, он вложил в Челси через компанию Fordstam Limited.

При этом государственная лицензия футбольного клуба на деятельность истекает 31 мая, и если до этого времени команда не обретет нового владельца, она может прекратить свое существование. Также отметим, что английская Премьер-лига соберется 8 июня, чтобы определить участников на новый сезон. Будет ли в нем место для Челси, пока что не известно.