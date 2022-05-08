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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
8 мая 2022 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола подтвердил решение организаторов соревнований о досрочном завершении турниров. Призеров определять не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине официально завершен из-за развязанной РФ войны и введенного военного положения. Турнирные таблицы к моменту остановки соревнований признали окончательными.

Исполком УАФ утвердил досрочное завершение Кубка Украины, Первой и Второй лиг, женских и любительских соревнований. Ранее ассоциация утвердила конец сезона в УПЛ.

"Итоговые турнирные таблицы в указанных соревнованиях оставлены по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров. Также Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки", – говорится в сообщении.

Таким образом, если украинские клубы смогут играть в еврокубках в следующем сезоне, то "Шахтер" и "Динамо" получат места в Лиге чемпионов (дончане сыграют в групповом этапе, "бело-синие" – в квалификации), СК "Днепр-1" выступит в Лиге Европы, а "Заря" и "Ворскла" – в Лиге конференций.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований»

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола подтвердил решение организаторов соревнований о досрочном завершении турниров. Призеров определять не будут.

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