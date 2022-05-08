Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований

|8 мая 2022
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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола подтвердил решение организаторов соревнований о досрочном завершении турниров. Призеров определять не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Футбольный сезон 2021/22 в Украине официально завершен из-за развязанной РФ войны и введенного военного положения. Турнирные таблицы к моменту остановки соревнований признали окончательными.
Исполком УАФ утвердил досрочное завершение Кубка Украины, Первой и Второй лиг, женских и любительских соревнований. Ранее ассоциация утвердила конец сезона в УПЛ.
"Итоговые турнирные таблицы в указанных соревнованиях оставлены по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров. Также Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки", – говорится в сообщении.
Таким образом, если украинские клубы смогут играть в еврокубках в следующем сезоне, то "Шахтер" и "Динамо" получат места в Лиге чемпионов (дончане сыграют в групповом этапе, "бело-синие" – в квалификации), СК "Днепр-1" выступит в Лиге Европы, а "Заря" и "Ворскла" – в Лиге конференций.
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• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
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Комментарии к статье «Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований»
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола подтвердил решение организаторов соревнований о досрочном завершении турниров. Призеров определять не будут.