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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
29 мая 2022 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Победителем Лиги чемпионов 2021/22 стал мадридский "Реал". В решающем поединке Королевский клуб обыграл английский "Ливерпуль" (1:0).

С первых минут мяч под контроль взял английский гранд. Команда Юргена Клоппа со старта начала накатывать атакующие волны на ворота Куртуа. А едва теряя мяч, "Ливерпуль" высоким прессингом сразу брался его возвращать.

В такой ситуации долго ждать моментов не пришлось. Вышла даже целая серия возможностей. Сначала Салах не смог переиграть кипера, пробив в одно касание после прострела Александер-Арнольда. Далее Тьягу попал точно в руки Куртуа выстрелом со средней дистанции. А вскоре Салах упустил еще один момент после скидки Диаса.

Наконец-то стопроцентный случай был упущен "Ливерпулем" на 21-й минуте. Это Мане накрутил двух защитников на входе в штрафную, но Куртуа перевел его удар в стойку!

Этот эпизод стал водоразделом. Мерсисайдцы сбавили обороты, а "Реал" грамотной работой отодвинул игру от собственных ворот и постепенно взял инициативу на себя. Шаг за шагом мадридцы добавляли и вполне могли уже на перерыв уйти с голом, но VAR обнаружил минимальный офсайд у Бензема.

Но уже на старте второго тайма Королевский клуб добился своего. Вальверде продрался правым флангом и то ли пробил, то ли прострелил в район дальней штанги, где Винисиус Жуниор в одно касание переправил мяч в сетку – 0:1!

Такое развитие событий заставило "Ливерпуль" снова идти вперед. "Реал" сосредоточился на плотной обороне, и то и дело пытался выскочить в молниеносные контратаки. Вот здесь в полной красоте себя проявил Куртуа.

Бельгийский кипер мадридцев брал все, что летело в сторону ворот "Реала". Он вытащил из дальнего угла обводный выстрел Салаха, ликвидировал выпад египтянина из пределов вратарского, среагировал на рикошет от защитника, плечом (!) отразил еще один удар Салаха...

В конце концов сломить такое сопротивление "Ливерпуль" так и не сумел. Как следствие, "Реал" вернул в Мадрид главный трофей Европы после триумфа в киевском финале-2018. Это уже 14-й титул в Кубке чемпионов для испанского гранда.
По материалам: РБК-Украина

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Победителем Лиги чемпионов 2021/22 стал мадридский "Реал". В решающем поединке Королевский клуб обыграл английский "Ливерпуль" (1:0).

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