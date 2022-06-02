Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

|2 июня 2022
|Просмотров: 39
|
В сверхзрелищном поединке сборная Украины одолела сопротивление национальной команды Шотландии (3:1) и вышла в финал квалификации к чемпионату мира в Катаре.
"Сине-желтые" начали матч осторожно, очевидно, опасаясь шквального натиска хозяев. Но после нервных стартовых минут украинцы быстро осмелели. Уже на 8-й минуте Цыганков мощно пробил с лета, но Гордон кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины.
Шотландия ответила фланговой атакой с участием Робертсона. Однако Миколенко заблокировал возможность пробить оппоненту после навеса звезды "Ливерпуля". А пять минут спустя должен был открывать счет Ярмоленко, но не воспользовался отскоком и позволил Гордону снова выполнить сэйв.
Далее несколько полумоментов создала "Тартановая армия". Вот Хенли пробил очень неточно головой после углового. Затем над воротами мяч просвистел после выстрела Макгинна с линии штрафной. В свою очередь попытку удара Робертсона заблокировал Цыганков.
А сборная Украины как играла спокойно, так и открыла счет. На 33-й минуте Малиновский исполнил гениальный пас с собственной половины на ход Ярмоленко, тот первым касанием подделал мяч, а вторым перебросил через Гордона – 0:1.
Очнуться от пропущенного мяча до перерыва шотландцы не сумели. А на старте второй половины этого шанса их лишила украинская сборная. Ярмоленко в атаке "сине-желтых" от линии поля сбросил обратно на Караваева, защитник навесил на линию вратарской, где Роман Яремчук выиграл верховую дуэль и головой направил мяч в угол – 0:2!
На кураже команда Петракова провела еще несколько опасных атак. Ярмоленко накрутил защитника и пробил низом – Гордон парировал. А Караваев решился пробить с лета после прострела с левого фланга, но мяч прошел над воротами.
Но ориентировочно с 60-й минуты сборная Украины начала ощутимо "проседать". Шотландцы же, поняв, что терять нечего, включились на максимум и начали то и дело терроризировать оборону "сине-желтых".
Появилась и излишняя нервозность в оборонных действиях украинцев. Бущан и Степаненко едва не "наварили" в собственной штрафной зоне под активным прессингом сборной Шотландии. Вскоре Макгинн откровенно простил голкипера национальной команды Украины, когда не смог головой поразить ворота после ошибки Бущана.
Но серия ошибок и невнимательность привели к голу на 79-й минуте. Макгрегор таки пробил украинского кипера со второй попытки, а Степаненко вынес мяч уже из-за линии ворот.
В этот момент удачно сработал тренерский штаб "сине-желтых". Серия замен у сборной Украины позволила отодвинуть игру от собственных ворот, а несколько контратакующих выпадов команды Петракова вполне могли завершиться еще одним взятием ворот. Тот же Довбик долго готовил удар после роскошной передачи Мудрика, а Зубков с превосходной позиции пробил рядом со стойкой...
Но забила Украину в последней атаке поединка. Зинченко перехватил мяч у собственной штрафной, протащил его в центр поля и разрезным пасом вывел Довбика на свидание с Гордоном – в этот раз форвард был точным!
Теперь к Мундиалю сборной Украины остался только шаг. 5 июня в Кардиффе "сине-желтые" сразятся со сборной Уэльса за последнюю путевку в Катар от Европы.
2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
• Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
30 мая 2022
• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
• Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022
• Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех
• Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ
• В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто
• НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет
29 мая 2022
• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
• "Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
• Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
• Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН
• Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
28 мая 2022
• Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех
• Литовцы собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ за три дня
• Остановлена работа Славянской ТЭС
26 мая 2022
• ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить кирилла престола
• Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно
• Как стать начальником: советы и рекомендации
• У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев
• За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень
— 29 мая 2022 —
Победителем Лиги чемпионов 2021/22 стал мадридский "Реал". В решающем поединке Королевский клуб обыграл английский "Ливерпуль" (1:0).
— 17 мая 2022 —
В Германии боксер умер прямо на ринге во время поединка. 38-летний Муса Ямак дрался против Хамзы Вандеры из Уганды. Однако во время поединка спортсмену стало плохо. Перед третьим раундом немец потерял сознание.
— 12 мая 2022 —
Сборная Украины продолжает свое победное шествие на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии. В десятый день Игр наши спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя их количество до 110-ти. Это третий результат за всю историю проведения соревнований спортсменов с нарушением слуха.
— 11 мая 2022 —
Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии DAZN.
Приветствую, гость! Вход
2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
• Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
30 мая 2022
• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
• Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022
• Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех
• Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ
• В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто
• НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет
29 мая 2022
• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
• "Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
• Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
• Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН
• Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
28 мая 2022
• Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех
• Литовцы собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ за три дня
• Остановлена работа Славянской ТЭС
26 мая 2022
• ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить кирилла престола
• Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно
• Как стать начальником: советы и рекомендации
• У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев
• За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022»
В сверхзрелищном поединке сборная Украины одолела сопротивление национальной команды Шотландии (3:1) и вышла в финал квалификации к чемпионату мира в Катаре.