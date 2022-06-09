Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ

Все украинские команды приняли решение играть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше. Об этом сообщает издание LAOLA1.

В то же время Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла до конца не определились с точными локациями. Названия городов и стадионов будут определены в самое ближайшее время.

В то же время по информации журналистов, Шахтер и Динамо планируют использовать схему, опробованную в Украине на НСК Олимпийский.

Команды будут делить одну арену, проводя в Польше свои домашние еврокубковые игры на разных игровых неделях. Впрочем, название стадиона средства массовой информации пока не раскрывают.