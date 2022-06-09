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Бездумная исполнительность

Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
9 июня 2022 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Все украинские команды приняли решение играть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше. Об этом сообщает издание LAOLA1.

В то же время Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла до конца не определились с точными локациями. Названия городов и стадионов будут определены в самое ближайшее время.

В то же время по информации журналистов, Шахтер и Динамо планируют использовать схему, опробованную в Украине на НСК Олимпийский.

Команды будут делить одну арену, проводя в Польше свои домашние еврокубковые игры на разных игровых неделях. Впрочем, название стадиона средства массовой информации пока не раскрывают.
По материалам: Корреспондент.net

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Все украинские команды приняли решение играть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше. Об этом сообщает издание LAOLA1.

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