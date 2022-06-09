Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ

|9 июня 2022
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Все украинские команды приняли решение играть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше. Об этом сообщает издание LAOLA1.
В то же время Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла до конца не определились с точными локациями. Названия городов и стадионов будут определены в самое ближайшее время.
В то же время по информации журналистов, Шахтер и Динамо планируют использовать схему, опробованную в Украине на НСК Олимпийский.
Команды будут делить одну арену, проводя в Польше свои домашние еврокубковые игры на разных игровых неделях. Впрочем, название стадиона средства массовой информации пока не раскрывают.
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• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
• В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей
• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
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4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
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• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
3 июня 2022
• За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией
• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
• ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта
• На оккупированном Донбассе заблокировали Viber
2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
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Все украинские команды приняли решение играть еврокубковые матчи следующего сезона в Польше. Об этом сообщает издание LAOLA1.