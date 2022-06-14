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Фотофакт

Бездумная исполнительность

На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
14 июня 2022 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередная помощь компьютера в судействе футбольных матчей. ФИФА внедрит полуавтоматическую систему обнаружения положения вне игры на Мундиале в Катаре. Как сообщает The Guardian, новая технология должна сократить до четырех секунд время определения положения вне игры.

Решение о внедрении искусственного интеллекта принял Совет Международной футбольной ассоциации. В организации аргументируют свою позицию тем, что время, необходимое для принятия решения об офсайде, в некоторых случаях доходит до четырех минут. Новая технология будет предоставлять VAR более быструю и точную информацию и сократит это время в 60 раз.

В новой системе используется тот же процесс, что и в технологии определения пересечения мячом линии ворот.

Принцип работы системы заключается в том, что она отправляет молниеносное оповещение помощнику видеоарбитра. После чего он принимает решение о степени влияния на эпизод игрока, пребывающего в офсайде.

Камеры и компьютеры отслеживают игроков и мяч, а искусственный интеллект сможет определить, находится ли игрок в офсайде в любой момент, когда по мячу нанесен удар.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект»

Очередная помощь компьютера в судействе футбольных матчей. ФИФА внедрит полуавтоматическую систему обнаружения положения вне игры на Мундиале в Катаре. Как сообщает The Guardian, новая технология должна сократить до четырех секунд время определения положения вне игры.

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