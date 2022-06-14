На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект

|14 июня 2022
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Очередная помощь компьютера в судействе футбольных матчей. ФИФА внедрит полуавтоматическую систему обнаружения положения вне игры на Мундиале в Катаре. Как сообщает The Guardian, новая технология должна сократить до четырех секунд время определения положения вне игры.
Решение о внедрении искусственного интеллекта принял Совет Международной футбольной ассоциации. В организации аргументируют свою позицию тем, что время, необходимое для принятия решения об офсайде, в некоторых случаях доходит до четырех минут. Новая технология будет предоставлять VAR более быструю и точную информацию и сократит это время в 60 раз.
В новой системе используется тот же процесс, что и в технологии определения пересечения мячом линии ворот.
Принцип работы системы заключается в том, что она отправляет молниеносное оповещение помощнику видеоарбитра. После чего он принимает решение о степени влияния на эпизод игрока, пребывающего в офсайде.
Камеры и компьютеры отслеживают игроков и мяч, а искусственный интеллект сможет определить, находится ли игрок в офсайде в любой момент, когда по мячу нанесен удар.
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• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
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• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
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9 июня 2022
• Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
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8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
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Комментарии к статье «На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект»
Очередная помощь компьютера в судействе футбольных матчей. ФИФА внедрит полуавтоматическую систему обнаружения положения вне игры на Мундиале в Катаре. Как сообщает The Guardian, новая технология должна сократить до четырех секунд время определения положения вне игры.