Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой

|8 июля 2022
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о том, что готов вернуться на ринг. Украинец попросил провести бой в октябре у Тодда Дю Бэфа из Top Rank. Об этом заявил Майкл Бенсон со ссылкой на Кевина Йола.
Ломаченко с началом войны вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области.
Василий Ломаченко в своем последнем поединке победил Ричарда Комми в Нью-Йорке единогласным решением судей.
Во время войны у Ломаченко был вариант покинуть Украину и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом, однако украинец отказался и остался в стране.
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8 июля 2022
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• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
• План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
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Комментарии к статье «Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой»
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о том, что готов вернуться на ринг. Украинец попросил провести бой в октябре у Тодда Дю Бэфа из Top Rank. Об этом заявил Майкл Бенсон со ссылкой на Кевина Йола.