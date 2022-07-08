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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
8 июля 2022 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о том, что готов вернуться на ринг. Украинец попросил провести бой в октябре у Тодда Дю Бэфа из Top Rank. Об этом заявил Майкл Бенсон со ссылкой на Кевина Йола.

Ломаченко с началом войны вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области.

Василий Ломаченко в своем последнем поединке победил Ричарда Комми в Нью-Йорке единогласным решением судей.

Во время войны у Ломаченко был вариант покинуть Украину и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом, однако украинец отказался и остался в стране.
По материалам: ZN.UA

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Комментарии к статье «Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой»

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о том, что готов вернуться на ринг. Украинец попросил провести бой в октябре у Тодда Дю Бэфа из Top Rank. Об этом заявил Майкл Бенсон со ссылкой на Кевина Йола.

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