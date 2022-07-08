Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о том, что готов вернуться на ринг. Украинец попросил провести бой в октябре у Тодда Дю Бэфа из Top Rank. Об этом заявил Майкл Бенсон со ссылкой на Кевина Йола.

Ломаченко с началом войны вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области.

Василий Ломаченко в своем последнем поединке победил Ричарда Комми в Нью-Йорке единогласным решением судей.

Во время войны у Ломаченко был вариант покинуть Украину и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом, однако украинец отказался и остался в стране.