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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
21 августа 2022 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

За словами британця, він хоче отримати величезну суму за бій із українцем.

"Я побачив, як Джошуа вдруге програв Усику, це виявилося йому не під силу. Англія втратила свої титули, але є ліки і рішення, які я можу запропонувати. Якщо ви хочете повернути ці титули, відправте циганського варвара. Відправте мене, і я врятую українського бомжару від його поясів, як зробив це з іншим українським бомжарою".

"Але це буде недешево. Якщо ви хочете кращого, то маєте заплатити. Це буде дуже дорого, тому діставайте свою чекову книгу, і я позбавлю українського бомжару його поясів", - сказав Ф'юрі на відео, яке виклав у соціальних мережах.
По материалам: Корреспондент.net

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Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

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