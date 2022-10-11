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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
11 октября 2022 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Прикрою нічиєю з мадридським "Реалом" завершився для донецького "Шахтаря" 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Обидві команди розпочали матч у спокійному темпі. Перший справді небезпечний момент виник аж на 17-й хвилині з ініціативи Бензема. Французький форвард виграв силову боротьбу в Бондаря у межах штрафного та потужно пробив над Трубіним, але молодий кіпер парирував удар лідера атак "Реала" кулаками.

"Гірники" згодом відповіли випадом Зубкова. Щоправда, вінгер господарів лише заробив кутовий. А при подачі стандарту, попри легку паніку в обороні мадридців, той же Зубков потрапив у положення поза грою.

Всерйоз до справи "Реал" узявся перед перервою. Спершу після розіграшу кутового на ударній позиції опинився Родріго, та з його пострілом ефектно впорався Трубін. Натомість дальній удар Вальверде в швидкій контратаці "вершкових" воротар із труднощами перевів на кутовий.

Зате вихід із роздягальнів був за "Шахтарем". Мудрик кинув Михайліченка в прорив лівим флангом, а фланговий оборонець навісив на дальню стійку. Там Зубков звільнився від опіки Менді та пробив головою точно в кут воріт Луніна – 1:0.

Мадридці відповіли двома неточними ударами від Чуамені та Бензема впродовж трьох хвилин. А вже на 57-й Карло Анчелотті вирішив провести подвійну заміну для посилення гри, випустивши на поле Модріча та Вінісіуса. Бразилець відразу звернув на себе увагу, спрямувавши м'яч за діагоналлю в руки Трубіну.

Та реальний момент створили "гірники". На 66-й хвилині Судаков вивів Траоре на побачення з Луніним, той обіграв кіпера та бив уже фактично в порожні ворота з розвороту. Та втрачаючи рівновагу, буркінієць метрів із семи поцілив у поперечину!

За кілька ж миттєвостей подвоїти перевагу "Шахтаря" міг Зубков. Українець підхопив м'яч перед карною зоною "вершкових" і наважився пробити. Цього разу на висоті виявився Лунін, який кінчиками пальців витягнув м'яч з-під стійки.

Далі команди обмінялися неточними ударами. У складі "гірників" ними "відзначилися" Зубков і Мудрик, а в мадридців – Кроос. Намагався щось створити і Бензема. А найреальніший шанс у "Реала" був на 88-й хвилині, коли Вінісіус головою пробив із кількох метрів після подачі – над воротами.

Та все ж втримати перемогу "Шахтар" не зумів. На 90+5-й хвилині спрацювала німецька зв'язка: Кроос вивіреною передачею знайшов Рюдігера, а той головою перекинув м'яч через Трубіна, який необачно покинув ворота...

Після такого результату "гірники" опустилися на третє місце в квартеті F. У паралельному матчі групи "кельти" в Глазго програли німецьким "червоним бикам". Актуальне становище команд: "Реал" – 10 очок, РБ "Лейпциг" – 6, "Шахтар" – 5, "Селтік" – 1.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів»

Прикрою нічиєю з мадридським "Реалом" завершився для донецького "Шахтаря" 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

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