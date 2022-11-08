Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

|8 ноября 2022
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Американські власники англійського футбольногог клубу "Ліверпуль" - Fenway Sports Group Holdings - розглядають можливість продажу клубу.
У разі продажу угода може стати однієї з найдорожчих у спорті за всі часи.
За словами співрозмовників агентства, Fenway Sports Group працює з Goldman Sachs Group і Morgan Stanley, оцінюючи інтерес покупців до клубу Англійської прем'єр-ліги.
Компанія Fenway Sports Group Holdings, найбільш відома в США як власник бейсбольної команди Boston Red Sox, придбала "Ліверпуль" приблизно за 300 млн фунтів стерлінгів у 2010 році в американських бізнесменів Джорджа Гіллета та Тома Хікса.
За словами аналітика GlobalData Конрада Віачека, "Ліверпуль" може у разі завершення угоди стати одним із найдорожчих спортивних активів в історії.
Віачек вважає, що продаж "Ліверпуля" може принести американським власникам понад 5 млрд доларів - за його словами, клуб заробить 160 млн дол від своїх спонсорських угод лише за сезон 2022-2023.
"Ліверпуль" - один з найбільших клубів світового футболу і один із найуспішніших в Англії.
В останні роки команда під керівництвом німецького фахівця суттєво покращила результати: у 2019 році "Ліверпуль" виграв Лігу Чемпіонів, а у 2018 та 2022 роках програвав у фіналах ЛЧ мадридському "Реалу". У 2020 році "Ліверпуль" виграв свій перший чемпіонський титул в Англії в епоху АПЛ.
"Інвестори з Америки та Близького Сходу, ймовірно, будуть серед тих, хто зацікавиться покупкою "Ліверпуля", враховуючи їх сильний апетит до впливу на найбагатшу футбольну лігу світу.
За останні два роки вже відбулися гучні поглинання клубів АПЛ - "Ньюкасл Юнайтед" державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії та "Челсі" американським інвестором Тоддом Боелі та приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital", - пише Bloomberg.
"FSG вже заявляла раніше, що за правильних умов ми розглянемо нових акціонерів, якщо це буде в інтересах "Ліверпуля" як клубу", - йдеться в заяві групи.
Перед цим про ймовірний продаж клубу написало провідне британське спортивне видання The Athletic.
За даними видання, власники вклали загалом $218 млн у реконструкцію і модернізацію "Енфілда" - домашнього стадіону команди, а також побудували нову тренувальну базу в Кербі за $57,4 млн.
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Комментарии к статье «Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів»
Американські власники англійського футбольногог клубу "Ліверпуль" - Fenway Sports Group Holdings - розглядають можливість продажу клубу.