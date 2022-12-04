 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді
4 декабря 2022 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.

Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, що дозволило йому завоювати пояс чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі.

Берінчик після перемоги звернувся до своїх уболівальників, записавши відео.

"Друзі, всім доброго вечора! Ми з України. Дякую за підтримку та привітання. Прямо зараз two belts (два пояси) їдуть в Україну", - сказав Берінчик.

По материалам: Корреспондент.net

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

8 ноября 2022

Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

7 ноября 2022

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

15 октября 2022

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

13 октября 2022

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

Также в разделе

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

— 4 декабря 2022 —

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо перемоги володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над Дереком Чісорою.

Читать далее ⇒

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

— 8 ноября 2022 —

Американські власники англійського футбольногог клубу "Ліверпуль" - Fenway Sports Group Holdings - розглядають можливість продажу клубу.

Читать далее ⇒

"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

— 11 октября 2022 —

Прикрою нічиєю з мадридським "Реалом" завершився для донецького "Шахтаря" 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Читать далее ⇒

Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030

— 5 октября 2022 —

Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявлении на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді»

У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Общество

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

8 ноября 2022

Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

7 ноября 2022

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

15 октября 2022

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

13 октября 2022

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top