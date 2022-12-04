"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.

Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, що дозволило йому завоювати пояс чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі.

Берінчик після перемоги звернувся до своїх уболівальників, записавши відео.

"Друзі, всім доброго вечора! Ми з України. Дякую за підтримку та привітання. Прямо зараз two belts (два пояси) їдуть в Україну", - сказав Берінчик.