"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

|4 декабря 2022
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У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.
Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, що дозволило йому завоювати пояс чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі.
Берінчик після перемоги звернувся до своїх уболівальників, записавши відео.
"Друзі, всім доброго вечора! Ми з України. Дякую за підтримку та привітання. Прямо зараз two belts (два пояси) їдуть в Україну", - сказав Берінчик.
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12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
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8 ноября 2022
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• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
14 октября 2022
• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
• УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом
13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
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У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.