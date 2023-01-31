 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
31 января 2023 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які одержав від продажу футбольного клубу Челсі. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Нагадаємо, хоча формально саме Абрамович отримав гроші від фінансової угоди, насправді товстосум не мав права ними розпоряджатися без дозволу британської влади. І вся сума була просто заблокованою на рахунках.

Тому олігарх обіцяв передати ці гроші до фонду, створеного на користь постраждалих від вторгнення кремлівських військ. Проте з цим виникли проблеми, оскільки в Євросоюзі бізнесмен також перебуває під санкціями, а тому перерахувати до благодійного фонду ці гроші не може.

І ось нарешті всі перешкоди були усунені. Кошти будуть направлені у фонд, який очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз.

За словами останнього, гроші підуть на гуманітарну допомогу, включаючи медичне, травматологічне, хірургічне обладнання та задоволення потреб населення, що постраждало від війни, поблизу лінії фронту (забезпечення продовольством, харчуванням, основними послугами, освітою та медичною підтримкою).

Нагадаємо, у травні минулого року Абрамович продав Челсі за 4,25 мільярда фунтів консорціуму, який очолює американський інвестор Тодд Боелі.

По материалам: Корреспондент.net

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 января 2023

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

Также в разделе

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

— 4 декабря 2022 —

У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.

Читать далее ⇒

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

— 4 декабря 2022 —

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо перемоги володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над Дереком Чісорою.

Читать далее ⇒

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

— 8 ноября 2022 —

Американські власники англійського футбольногог клубу "Ліверпуль" - Fenway Sports Group Holdings - розглядають можливість продажу клубу.

Читать далее ⇒

"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

— 11 октября 2022 —

Прикрою нічиєю з мадридським "Реалом" завершився для донецького "Шахтаря" 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі»

Російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які одержав від продажу футбольного клубу Челсі. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Общество

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 января 2023

"Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top