Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

|31 января 2023
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Російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які одержав від продажу футбольного клубу Челсі. Про це повідомляє видання The Telegraph.
Нагадаємо, хоча формально саме Абрамович отримав гроші від фінансової угоди, насправді товстосум не мав права ними розпоряджатися без дозволу британської влади. І вся сума була просто заблокованою на рахунках.
Тому олігарх обіцяв передати ці гроші до фонду, створеного на користь постраждалих від вторгнення кремлівських військ. Проте з цим виникли проблеми, оскільки в Євросоюзі бізнесмен також перебуває під санкціями, а тому перерахувати до благодійного фонду ці гроші не може.
І ось нарешті всі перешкоди були усунені. Кошти будуть направлені у фонд, який очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз.
За словами останнього, гроші підуть на гуманітарну допомогу, включаючи медичне, травматологічне, хірургічне обладнання та задоволення потреб населення, що постраждало від війни, поблизу лінії фронту (забезпечення продовольством, харчуванням, основними послугами, освітою та медичною підтримкою).
Нагадаємо, у травні минулого року Абрамович продав Челсі за 4,25 мільярда фунтів консорціуму, який очолює американський інвестор Тодд Боелі.
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• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
• Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
4 декабря 2022
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• Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
• Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого
• Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта
• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
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Російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які одержав від продажу футбольного клубу Челсі. Про це повідомляє видання The Telegraph.