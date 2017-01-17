Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире

Присутствовавшая на совещании переселенка Лариса Егорова возмутилась величиной оплаты, которую ей насчитали за отопление трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.

За ноябрь пришло почти две тысячи гривен, за декабрь — две с половиной. При этом, несмотря на то что в помещении стоят не пластиковые, а старые деревянные окна в одно стекло, невыносимо жарко, говорит женщина.

На это директор ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергей Микитишин посоветовал ей обратиться на предприятие с заявлением, после чего будет создана специальная комиссия для обследования дома - возможно, в данном случае имеет место неравномерное распределение теплоносителя.