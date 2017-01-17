|17 января 2017
|Просмотров: 106
|
Присутствовавшая на совещании переселенка Лариса Егорова возмутилась величиной оплаты, которую ей насчитали за отопление трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.
За ноябрь пришло почти две тысячи гривен, за декабрь — две с половиной. При этом, несмотря на то что в помещении стоят не пластиковые, а старые деревянные окна в одно стекло, невыносимо жарко, говорит женщина.
На это директор ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергей Микитишин посоветовал ей обратиться на предприятие с заявлением, после чего будет создана специальная комиссия для обследования дома - возможно, в данном случае имеет место неравномерное распределение теплоносителя.
— 19 декабря 2016 —
Существует эффективный способ, позволяющий безболезненно отучить себя вдыхать вредный дым – начать использовать электронные сигареты. Их нельзя назвать 100% лекарством от курения, но они являются менее вредной альтернативой обычным никотиновым аналогам.
Приветствую, гость! Вход
17 января 2017
Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире
Улица Торская осталась без света
Славянцев приглашают отметить День соборности
В энергонадзоре появится «Личный кабинет»
Возле рагса сломали тую и высыпали мусор
Мэр недоволен тротуарами и остановками
Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке
За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей
13 января 2017
Возможно, самолет реставрируют
Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»
В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца
Полиция нашла «закладку» возле блокпоста
Из-за пьяного водителя погибли две девушки
Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»
12 января 2017
Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова
Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире»
Присутствовавшая на совещании переселенка Лариса Егорова возмутилась величиной оплаты, которую ей насчитали за отопление трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.