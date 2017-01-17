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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире

Антон Скворцов
17 января 2017 Просмотров: 106 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Присутствовавшая на совещании переселенка Лариса Егорова возмутилась величиной оплаты, которую ей насчитали за отопление трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.

За ноябрь пришло почти две тысячи гривен, за декабрь — две с половиной. При этом, несмотря на то что в помещении стоят не пластиковые, а старые деревянные окна в одно стекло, невыносимо жарко, говорит женщина. 

На это директор ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергей Микитишин посоветовал ей обратиться на предприятие с заявлением, после чего будет создана специальная комиссия для обследования дома - возможно, в данном случае имеет место неравномерное распределение теплоносителя.

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Комментарии к статье «Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире»

Присутствовавшая на совещании переселенка Лариса Егорова возмутилась величиной оплаты, которую ей насчитали за отопление трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.

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