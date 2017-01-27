Тротуары посыпают, прохожие продолжают падать

|25 января 2017
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Заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями снижается.
В то же время, уровень травматизма остается высоким — за прошедшую неделю в травмпункт обратились 247 человек, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, рост травматизма фиксируется каждую зиму. Очевидная причина данного явления — гололед.
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Существует эффективный способ, позволяющий безболезненно отучить себя вдыхать вредный дым – начать использовать электронные сигареты. Их нельзя назвать 100% лекарством от курения, но они являются менее вредной альтернативой обычным никотиновым аналогам.
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Заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями снижается.