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Фотофакт

Дороги или автодром

Тротуары посыпают, прохожие продолжают падать

Антон Скворцов
25 января 2017 Просмотров: 184 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Стоит отметить, что с прошлой недели работники жэков начали активно засыпать обледеневшие тротуары песком и золой. Однако во многих местах ходьба по пешеходным дорожкам все еще продолжает оставаться крайне небезопасной. Фото - Антон Скворцов

Заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями снижается.

В то же время, уровень травматизма остается высоким — за прошедшую неделю в травмпункт обратились 247 человек, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, рост травматизма фиксируется каждую зиму. Очевидная причина данного явления — гололед.

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Комментарии к статье «Тротуары посыпают, прохожие продолжают падать»

Заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями снижается.

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