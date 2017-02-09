В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию

В Донбасском государственном педагогическом университете теперь можно защитить докторские диссертации по двум специальностям - теория и методика профессионального образования и социальная педагогика. Впервые ученый совет по защите докторских собрался в учебном заведении 2 февраля. Как рассказала ректор ДГПУ Светлана Омельченко, формированию ученого совета предшествовала большая работа.

- Ученый совет по защите кандидатских диссертаций существует у нас с 2012 года. Докторский удалось открыть лишь сейчас. В него входят 18 докторов наук, не все из них сотрудники нашего вуза, по правилам, совет образовывается из представителей нескольких учебных заведений. Среди приглашенных - доктора наук, профессора из Киева, Харькова, Сум, Полтавы. Для того, чтобы получить лицензию, мы должны были соответствовать ряду условий. В них входит и количество аспирантов, и ведение научной работы, и наличие докторов наук. Отмечу, что на сегодняшний день в университете их 34, - рассказывает ректор.

По ее словам, главное, что дает новый статус славянскому университету - престиж в научных кругах.

- ДГПУ - второй вуз на Донбассе, где можно защитить докторскую диссертацию по этим специальностям. Кроме него, такая возможность существует в Луганском национальном университете им. Шевченко, - рассказал доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедры соцпедагогики Луганского национального университета Сергей Харченко.

Профессор, заслуженный деятель науки и член ученого совета ДГПУ считает, что славянский вуз в тяжелейших условиях прифронтовой зоны не только не «снизил обороты», но и расширил научную работу.

- Теперь сюда на защиту диссертаций будут ехать соискатели со всей Украины. Это внесет большой вклад в популяризацию Славянска как мирного, красивого города, - считает Сергей Харченко.

В первый и второй день работы ученого совета диссертации защищали представители вузов из Харькова, Житомира, Одессы и Сум. Как рассказала ученый секретарь, доктор наук, профессор Светлана Куринная среди славянцев, сотрудников ДГПУ, первой докторскую в родном вузе будет защищать декан факультета начальных классов, технического и профессионального образования Инна Хижняк. Ее защита запланирована на май. Всего до лета ученый совет должен заслушать 18 соискателей на докторскую диссертацию.

Сама защита проходит по установленному порядку. Сначала зачитывается личное дело соискателя. Далее будущий доктор наук оглашает свой научный доклад об итогах исследований, отвечает на многочисленные вопросы. После этого слово берет научный руководитель диссертанта, потом выступают официальные оппоненты и ведется научная дискуссия. Голосование по утверждению докторской всегда проходит тайно. Однако эту тайну раскрывают на том же заседании после небольшого перерыва.

Как правило, говорит ректор вуза Светлана Омельченко, между защитой кандидатской и докторской проходит около 10 лет. Однако нынешние молодые научные кадры могут значительно сократить этот процесс, поскольку спешат жить и работать.

ДГПУ предоставляет им такую возможность. По словам ректора, останавливаться на достигнутом вуз не планирует. Впереди - получение лицензии и создание ученых советов для защиты докторских диссертаций по другим педагогическим специальностям.