В Славянске вспомнили Афганскую войну

|16 февраля 2017
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В Славянске 15 февраля прошел митинг по случаю 28-летней годовщины окончания Афганской войны, которая длилась почти 10 лет. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители предприятий, учреждений и организаций, молодежь. Пришли депутаты горсовета во главе с мэром, которые по этому случаю решили сделать перерыв в пленарном заседании сессии.
Перед собравшимися выступили городской голова Вадим Лях, военный комиссар Славянского ОГВК Борис Балан, преподаватель военной подготовки Славянского профессионального машиностроительного лицея Виталий Бойко, председатель общественной организации «Содружество ветеранов пограничных войск» Виктор Винниченко, глава городской ячейки всеукраинского общества инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Сергей Храптович.
Говорили о войне, которая стала одной из трагических страниц в истории отечества, солдатах, которые с честью исполняли воинский долг. Погибших на Афганской войне славянцев вспомнили поименно, почтив их память минутой молчания. Здравствующим интернационалистам пожелали мира, здоровья и душевного спокойствия.
В Афганистане воевали 606 солдат из Славянска и Славянского района, 22 из них погибли. Всего в афганской войне участвовали 160 тысяч украинских солдат. 12 тысяч были покалечены, получили ранения и контузии. 3360 бойцов погибли.
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• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
• Кубок Донецкой области по самбо
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
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Комментарии к статье «В Славянске вспомнили Афганскую войну»
В Славянске 15 февраля прошел митинг по случаю 28-летней годовщины окончания Афганской войны, которая длилась почти 10 лет. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители предприятий, учреждений и организаций, молодежь. Пришли депутаты горсовета во главе с мэром, которые по этому случаю решили сделать перерыв в пленарном заседании сессии.