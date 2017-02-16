В Славянске вспомнили Афганскую войну

В Славянске 15 февраля прошел митинг по случаю 28-летней годовщины окончания Афганской войны, которая длилась почти 10 лет. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители предприятий, учреждений и организаций, молодежь. Пришли депутаты горсовета во главе с мэром, которые по этому случаю решили сделать перерыв в пленарном заседании сессии.

Перед собравшимися выступили городской голова Вадим Лях, военный комиссар Славянского ОГВК Борис Балан, преподаватель военной подготовки Славянского профессионального машиностроительного лицея Виталий Бойко, председатель общественной организации «Содружество ветеранов пограничных войск» Виктор Винниченко, глава городской ячейки всеукраинского общества инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Сергей Храптович.

Говорили о войне, которая стала одной из трагических страниц в истории отечества, солдатах, которые с честью исполняли воинский долг. Погибших на Афганской войне славянцев вспомнили поименно, почтив их память минутой молчания. Здравствующим интернационалистам пожелали мира, здоровья и душевного спокойствия.

Наша справка

В Афганистане воевали 606 солдат из Славянска и Славянского района, 22 из них погибли. Всего в афганской войне участвовали 160 тысяч украинских солдат. 12 тысяч были покалечены, получили ранения и контузии. 3360 бойцов погибли.