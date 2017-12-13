|13 декабря 2017
|Просмотров: 76
|
В Нью-Йорке ранним утром 10 декабря Василий Ломаченко провел очередной успешный поединок на профи-ринге. 29-летний украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) техническим нокаутом в 7-м раунде победил кубинца Гильерме Ригондо (17-1, 11 КО).
Впервые в истории на ринг вышли два двукратных олимпийских чемпиона – украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) противостоял легендарный кубинец Гильермо Ригондо по прозвищу Шакал.
В ринге боксеры провели шесть раундов, в каждом из которых Ломаченко имел преимущество. 37-летнему Ригондо только и оставалось, что сдерживать натиск украинского панчера. При этом он не стеснялся грязных приемов, за что с него рефери справедливо снял очко.
Но как только перевалил экватор поединка, Гильерме, который позже скажет о травме руки, отказался продолжать бой. Очередная досрочная победа Василия Ломаченко.
Международный зал боксерской славы в Канастоте, штат Нью-Йорк, озвучил имена тех, кто в этом году станут «призывниками». В категории современные боксеры ими стали экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Эрик Моралес и экс-чемпион мира в первом среднем весе Рональд «Винки» Райт.
Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом WBO Александром Усиком (13-0, 11 КО) и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) пройдет 27 января в Риге.
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
— 7 марта 2017 —
На прошлой неделе КП «Водопонижение» занялось временной заделкой выбоин на дорогах асфальтовой крошкой.
— 3 марта 2017 —
Скандальным выдалось начало заседания исполкома Славянского горсовета, которое совпало с первым днем весны. Причиной стал очередной визит активистов избранного общественного совета: они в ультимативной форме потребовали от исполкома выполнить судебное решение от 14 февраля, утвердив персональный состав организации.
— 16 февраля 2017 —
В Славянске 15 февраля прошел митинг по случаю 28-летней годовщины окончания Афганской войны, которая длилась почти 10 лет. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители предприятий, учреждений и организаций, молодежь. Пришли депутаты горсовета во главе с мэром, которые по этому случаю решили сделать перерыв в пленарном заседании сессии.
— 9 февраля 2017 —
В Донбасском государственном педагогическом университете теперь можно защитить докторские диссертации по двум специальностям - теория и методика профессионального образования и социальная педагогика. Впервые ученый совет по защите докторских собрался в учебном заведении 2 февраля. Как рассказала ректор ДГПУ Светлана Омельченко, формированию ученого совета предшествовала большая работа.
Приветствую, гость! Вход
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе»
В Нью-Йорке ранним утром 10 декабря Василий Ломаченко провел очередной успешный поединок на профи-ринге. 29-летний украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) техническим нокаутом в 7-м раунде победил кубинца Гильерме Ригондо (17-1, 11 КО).