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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе

Алексей Журавлев
13 декабря 2017 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Нью-Йорке ранним утром 10 декабря Василий Ломаченко провел очередной успешный поединок на профи-ринге. 29-летний украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) техническим нокаутом в 7-м раунде победил кубинца Гильерме Ригондо (17-1, 11 КО). 

Впервые в истории на ринг вышли два двукратных олимпийских чемпиона – украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) противостоял легендарный кубинец Гильермо Ригондо по прозвищу Шакал.

В ринге боксеры провели шесть раундов, в каждом из которых Ломаченко имел преимущество. 37-летнему Ригондо только и оставалось, что сдерживать натиск украинского панчера. При этом он не стеснялся грязных приемов, за что с него рефери справедливо снял очко.

Но как  только перевалил экватор поединка, Гильерме, который позже скажет о травме руки, отказался продолжать бой. Очередная досрочная победа Василия Ломаченко. 

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Международный зал боксерской славы в Канастоте, штат Нью-Йорк, озвучил имена тех, кто в этом году станут «призывниками». В категории современные боксеры ими стали экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Эрик Моралес и экс-чемпион мира в первом среднем весе Рональд «Винки» Райт.

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом WBO Александром Усиком (13-0, 11 КО) и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) пройдет 27 января в Риге.

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Комментарии к статье «Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе»

В Нью-Йорке ранним утром 10 декабря Василий Ломаченко провел очередной успешный поединок на профи-ринге. 29-летний украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) техническим нокаутом в 7-м раунде победил кубинца Гильерме Ригондо (17-1, 11 КО). 

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