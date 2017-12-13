Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе

В Нью-Йорке ранним утром 10 декабря Василий Ломаченко провел очередной успешный поединок на профи-ринге. 29-летний украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) техническим нокаутом в 7-м раунде победил кубинца Гильерме Ригондо (17-1, 11 КО).

Впервые в истории на ринг вышли два двукратных олимпийских чемпиона – украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) противостоял легендарный кубинец Гильермо Ригондо по прозвищу Шакал.

В ринге боксеры провели шесть раундов, в каждом из которых Ломаченко имел преимущество. 37-летнему Ригондо только и оставалось, что сдерживать натиск украинского панчера. При этом он не стеснялся грязных приемов, за что с него рефери справедливо снял очко.

Но как только перевалил экватор поединка, Гильерме, который позже скажет о травме руки, отказался продолжать бой. Очередная досрочная победа Василия Ломаченко.

НОВОСТИ БОКСА ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Международный зал боксерской славы в Канастоте, штат Нью-Йорк, озвучил имена тех, кто в этом году станут «призывниками». В категории современные боксеры ими стали экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Эрик Моралес и экс-чемпион мира в первом среднем весе Рональд «Винки» Райт.

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом WBO Александром Усиком (13-0, 11 КО) и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) пройдет 27 января в Риге.