|16 ноября 2018
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В субботу, 17 ноября, в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоится матч 5 тура в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.
«Авангард Донбассэнерго» будет принимать команду «Днепр» из Черкасс. Начало поединка в 12.00.
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Скандальным выдалось начало заседания исполкома Славянского горсовета, которое совпало с первым днем весны. Причиной стал очередной визит активистов избранного общественного совета: они в ультимативной форме потребовали от исполкома выполнить судебное решение от 14 февраля, утвердив персональный состав организации.
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В Славянске 15 февраля прошел митинг по случаю 28-летней годовщины окончания Афганской войны, которая длилась почти 10 лет. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители предприятий, учреждений и организаций, молодежь. Пришли депутаты горсовета во главе с мэром, которые по этому случаю решили сделать перерыв в пленарном заседании сессии.
Приветствую, гость! Вход
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
• Круглосуточная подача воды пока доступна не всем
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Курсы для современных родителей: как вырастить здорового ребенка и раскрыть его творческий потенциал
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
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В субботу, 17 ноября, в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоится матч 5 тура в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.