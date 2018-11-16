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Фотофакт

Мелочь, а приятно

«Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»

Алексей Журавлев
16 ноября 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В субботу, 17 ноября, в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоится матч 5 тура в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.

«Авангард  Донбассэнерго» будет принимать команду «Днепр» из Черкасс. Начало поединка в 12.00.

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Комментарии к статье ««Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром» »

В субботу, 17 ноября, в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ состоится матч 5 тура в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.

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