«Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»

— 16 февраля 2017 —

В Славянске 15 февраля прошел митинг по случаю 28-летней годовщины окончания Афганской войны, которая длилась почти 10 лет. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители предприятий, учреждений и организаций, молодежь. Пришли депутаты горсовета во главе с мэром, которые по этому случаю решили сделать перерыв в пленарном заседании сессии.

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