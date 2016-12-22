Славянск. Годовщина деоккупации

Программу, подготовленную исполкомом Славянска к 5 июля, серьезно преобразовал приезд высших должностных лиц и сопровождавший их культурно-военный десант. В итоге празднование получилось более зрелищным и собрало на площади и вокруг нее до тысячи горожан.