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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Мертвые среди живых

13 июля 2016 Просмотров: 503 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Засохшее дерево на бульваре Пушкина.
  • Древесный скелет слева от входа в центральный парк.
  • Сухостой на детской площадке напротив УСЗН.
  • Остатки дерева в самом центре города — на перекрестке Университетской и Шевченко.
  • Патриарх сухостоя: клен на территории бывшей воинской части (ул. Почтовая).

В разгар лета, среди зелени и цветов, в глаза бросаются остовы засохших деревьев. По какой-то причине коммунальщики не убирают их, хотя, надо признать, подобные «натюрморты» окружающий пейзаж отнюдь не украшают.

Данному явлению мы решили посвятить нынешний выпуск «Фотофакта».

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Комментарии к статье «Мертвые среди живых »

В разгар лета, среди зелени и цветов, в глаза бросаются остовы засохших деревьев. По какой-то причине коммунальщики не убирают их, хотя, надо признать, подобные «натюрморты» окружающий пейзаж отнюдь не украшают.

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