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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Обстановка с остановками
27 июля 2016 Просмотров: 777 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В последний раз обновление остановочных пунктов в Славянске проводилось летом 2012 года, в преддверии очередных выборов в ВР.
  • Определенным прорывом в рассматриваемой теме можно назвать инициативу общественности, которая в 2014-15 гг. украсила некоторые остановки художественной росписью.
  • Еще один предлагавшихся вариант содержания остановочных пунктов – совмещение их с объектами частного предпринимательства. Массового распространения этот вариант тоже не получил.
  • В то же время на маршрутах городского транспорта есть не один десяток остановок, полностью лишенных инфраструктуры: навесов, лавочек, мусорных урн. На фото – остановка в районе ООШ №1.
  • Инфраструктурное наследие: кое-где можно наблюдать конструкции, установленные еще в советский период. Их сегодняшнее состояние никаким нормам не соответствует.

В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы вернулись к вопросу остановочных пунктов, расположенных на маршрутах следования городского пассажирского транспорта. 

Даже поверхностный мониторинг темы показывает, что этот вопрос в Славянске не имеет концептуального решения: кое-где остановок вообще нет, а там, где они есть, наблюдается полная эклектика и разная степень функциональности объектов. 

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Комментарии к статье «Обстановка с остановками»

В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы вернулись к вопросу остановочных пунктов, расположенных на маршрутах следования городского пассажирского транспорта. 

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