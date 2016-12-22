Обстановка с остановками

В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы вернулись к вопросу остановочных пунктов, расположенных на маршрутах следования городского пассажирского транспорта.

Даже поверхностный мониторинг темы показывает, что этот вопрос в Славянске не имеет концептуального решения: кое-где остановок вообще нет, а там, где они есть, наблюдается полная эклектика и разная степень функциональности объектов.