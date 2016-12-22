Дорожный декор

Новые заборчики единого образца, приобретенные и установленные за счет средств местного бюджета, украсили три улицы — Лозановича, Батюка и Торскую (Коммунаров). Между тем, подобные ограждения были элементом благоустройства еще в советские времена — в городе их можно увидеть сплошь и рядом.