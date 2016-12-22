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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Бытие определяет сознания
9 ноября 2016 Просмотров: 539 Нравится: 0 | Не нравится: 307  
  • Самый броский из них – герой комиксов «Славко», который «оседлал» подвижной состав троллейбусного управления.
  • Напомним, что впервые «Славко» появился в Славянске полгода назад.
  • Культурно-производственным традициям города посвящены арт-объекты, выполненные в технике керамической мозаики. На фото – ул. Васильевская.
  • Ранее еще один объект «керамического» цикла появился на улице Центральной. В перспективе здесь планируется обустроить комфортную зону отдыха.
  • Отдельный проект – оформление пяти «укртелекомовских» коммутаторов картинками, эскизы которых разработали художники львовского объединения «Фарбований лис». Кроме эстетики, этот проект должен уберечь шкафы от стихийных объявлений.

Волонтеры молодежной платформы инициатив «Zmisto» искренне верят, что добрые события и яркие картинки способны зарядить славянцев энергией позитивизма и побудить их к креативному творчеству.

Общая концепция реализуемых ими проектов звучит примерно так: от трансформации пространства – к трансформации сознания. Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» познакомит читателей с последней серией созданных ребятами арт-объектов.

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Комментарии к статье «Бытие определяет сознания»

Волонтеры молодежной платформы инициатив «Zmisto» искренне верят, что добрые события и яркие картинки способны зарядить славянцев энергией позитивизма и побудить их к креативному творчеству.

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