Ненадежная конструкция

К сожалению, сити-лайты привлекают не только потенциальных потребителей рекламы, но и вандалов. В результате эти объекты очень часто требуют ремонта и портят своим видом окружающий ландшафт. Подтверждает это подборка текущей рубрики «Фотофакт».