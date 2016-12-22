|7 декабря 2016
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В минувшие выходные погода порадовала любителей лепить снеговые фигуры и обильно снабдила их строительным материалом.
Результат не заставил себя ждать - начало текущей недели Славянск встретил с новыми «жителями», появившимися в разных микрорайонах. Это явление мы проиллюстрировали в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт».
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Комментарии к статье «Снежный стрит-арт»
В минувшие выходные погода порадовала любителей лепить снеговые фигуры и обильно снабдила их строительным материалом.