Славянск предновогодний

Его проявления уже можно встретить везде – в интерьерах и экстерьерах торговых объектов и государственных учреждений, в очередях за елками, игрушками и продуктами, в яркой иллюминации центральной городской площади. В этом году, к счастью, предновогодней атмосфере сопутствует и погода.