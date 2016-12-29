Славянск предновогодний

|29 декабря 2016
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Последний в 2016 году выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили приближающемуся празднику.
Его проявления уже можно встретить везде – в интерьерах и экстерьерах торговых объектов и государственных учреждений, в очередях за елками, игрушками и продуктами, в яркой иллюминации центральной городской площади. В этом году, к счастью, предновогодней атмосфере сопутствует и погода.
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Последний в 2016 году выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили приближающемуся празднику.