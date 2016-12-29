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Фотофакт

Славянск предновогодний

Славянск предновогодний
29 декабря 2016 Просмотров: 95 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Праздничной атрибутикой украсились почти все салоны и магазины. В некоторых случаях получилось очень зрелищно.
  • Возможно, какую-то часть подсмотренного дизайна кто-то перенесет в свое жилище.
  • Проявили креативность и продавцы новогодней атрибутики: к году Петуха они предложили покупателям вот такие изделия.
  • Больше всего новогодней погоде и зимним развлечениям радуется детвора. На Соборной площади дети гуляют с утра до вечера.
  • Не отстает и молодежь. В минувшие выходные молодые славянцы собирались в центральном парке чтобы попеть песни у костра - под горячий борщ и чай с печеньем.

Последний в 2016 году выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили приближающемуся празднику.

Его проявления уже можно встретить везде – в интерьерах и экстерьерах торговых объектов и государственных учреждений, в очередях за елками, игрушками и продуктами, в яркой иллюминации центральной городской площади.  В этом году, к счастью, предновогодней атмосфере сопутствует и погода.

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Комментарии к статье «Славянск предновогодний»

Последний в 2016 году выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили приближающемуся празднику.

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