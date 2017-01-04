|4 января 2017
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Украсившая Славянск новогодняя иллюминация создала на улицах и площадях праздничную атмосферу.
Наблюдая это явление, журналисты «ТВ плюс» обратили внимание на локальные осветительные системы, которые, по идее, должны работать весь год. Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили состоянию расположенных в городе парковых светильников.
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Комментарии к статье «Да будет свет!»
Украсившая Славянск новогодняя иллюминация создала на улицах и площадях праздничную атмосферу.