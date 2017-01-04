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Фотофакт

Да будет свет!

Да будет свет!
4 января 2017 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Так в последние годы выглядят фонарные столбы в сквере имени Шевченко. Украшавшие их светильники давно разбили вандалы, о восстановлении речь не идет.
  • Аналогичная судьба постигла и осветительную систему на улице Свободы.
  • «Позаботились» жители города и о светильниках на улице Университетской.
  • Неработающие светоточки можно наблюдать на центральной площади Славянска. Здесь, скорее всего, претензии нужно адресовать ответственному за их обслуживание предприятию.
  • В отдельных случаях опоры нерабочих светильников предприимчивые граждане используют по прямому назначению для собственных нужд.

Украсившая Славянск новогодняя иллюминация создала на улицах и площадях праздничную атмосферу. 

Наблюдая это явление, журналисты «ТВ плюс» обратили внимание на локальные осветительные системы, которые, по идее, должны работать весь год. Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили состоянию расположенных в городе парковых светильников.

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Комментарии к статье «Да будет свет!»

Украсившая Славянск новогодняя иллюминация создала на улицах и площадях праздничную атмосферу. 

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