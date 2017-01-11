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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Урбанистическое «убранство»
11 января 2017 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Особую проблему создают пакеты, зацепившиеся на недосягаемой для человеческого роста высоте.
  • Хотя очень часто можно наблюдать их и на вполне доступных к очистке ветвях. На фото – улица Шевченко.
  • Еще один пример – клены, высаженные недавно на улице Свободы.
  • Очень много пластикового мусора оседает на кустах и деревьях внутридомовых территорий.
  • Самое «нарядное» дерево растет, по нашему мнению, на улице Ярослава Мудрого.

Подходит к концу череда новогодних праздников, и горожане постепенно начинают снимать украшения с установленных в домах и офисах елок.

В контексте этой темы журналисты «ТВ плюс» озадачились вопросом – кто и когда очистит от стихийных «украшений» растущие в городе деревья и кустарники. Данное явление мы отразили в текущем выпуске рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Урбанистическое «убранство»»

Подходит к концу череда новогодних праздников, и горожане постепенно начинают снимать украшения с установленных в домах и офисах елок.

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