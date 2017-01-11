|11 января 2017
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Подходит к концу череда новогодних праздников, и горожане постепенно начинают снимать украшения с установленных в домах и офисах елок.
В контексте этой темы журналисты «ТВ плюс» озадачились вопросом – кто и когда очистит от стихийных «украшений» растущие в городе деревья и кустарники. Данное явление мы отразили в текущем выпуске рубрики «Фотофакт».
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Комментарии к статье «Урбанистическое «убранство»»
Подходит к концу череда новогодних праздников, и горожане постепенно начинают снимать украшения с установленных в домах и офисах елок.