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Фотофакт

Архитектурное наследие

Архитектурное наследие

Павел Коротенко
18 января 2017 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первая городская больница, открытая Авксентием Шнурко в 1900 г. Одно из немногих зданий, функциональное назначение которого за 100 лет не изменилось.
  • На ул. Центральной рядом стоят сразу два старинных здания: слева мещанская управа, позже банк (сейчас казначейство), справа – дом в стиле модерн, построенный в 1910 году (теперь горпрокуратура).
  • Вилла «Мария» - особняк, построенный в 1905 году владельцем соляных и кирпичных заводов Успенским. В 2011 году передан в долгосрочную аренду УПЦ МП.
  • Дворянское собрание, сейчас ДК им. Ленина. Построено в 1913-14 гг. Сегодняшний собственник – «Донецкоблгаз», ведутся переговоры о покупке и передаче его в коммунальную собственность города.
  • Особняк постройки начала ХХ в. на ул. Университетской, 18. Принадлежал владельцам заводов Михайловскому, позже Кузнецову. В последние годы здесь размещена станция переливания крови.

Научно-социальный проект, стартовавший на базе Славянского краеведческого музея в ноябре прошлого года, актуализировал в местном информационном пространстве тему истории родного края.

Поддержав ее, редакция газеты «ТВ плюс» посвятила очередной выпуск рубрики «Фотофакт» архитектурным памяткам Славянска. Поскольку все 29 объектов формат рубрики вместить не может, мы ограничили фоторяд самыми узнаваемыми зданиями.

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Комментарии к статье «Архитектурное наследие»

Научно-социальный проект, стартовавший на базе Славянского краеведческого музея в ноябре прошлого года, актуализировал в местном информационном пространстве тему истории родного края.

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