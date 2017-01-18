Архитектурное наследие

|18 января 2017
|Просмотров: 29
|
Научно-социальный проект, стартовавший на базе Славянского краеведческого музея в ноябре прошлого года, актуализировал в местном информационном пространстве тему истории родного края.
Поддержав ее, редакция газеты «ТВ плюс» посвятила очередной выпуск рубрики «Фотофакт» архитектурным памяткам Славянска. Поскольку все 29 объектов формат рубрики вместить не может, мы ограничили фоторяд самыми узнаваемыми зданиями.
— 11 января 2017 —
Подходит к концу череда новогодних праздников, и горожане постепенно начинают снимать украшения с установленных в домах и офисах елок.
— 4 января 2017 —
Украсившая Славянск новогодняя иллюминация создала на улицах и площадях праздничную атмосферу.
— 29 декабря 2016 —
Последний в 2016 году выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили приближающемуся празднику.
— 21 декабря 2016 —
Торжественное открытие главной городской елки Славянска ознаменовало начало череды новогодних праздников.
Приветствую, гость! Вход
18 января 2017
«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»
17 января 2017
Хитров техническим нокаутом проиграл Алиму
20 наград и первый чемпионат Донецкой области по новым правилам дзюдо
Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по вольной борьбе
Жительница дома на Олимпийской пожаловалась на жару в квартире
Улица Торская осталась без света
Славянцев приглашают отметить День соборности
В энергонадзоре появится «Личный кабинет»
Возле рагса сломали тую и высыпали мусор
Мэр недоволен тротуарами и остановками
Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке
За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей
13 января 2017
Возможно, самолет реставрируют
Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Архитектурное наследие»
Научно-социальный проект, стартовавший на базе Славянского краеведческого музея в ноябре прошлого года, актуализировал в местном информационном пространстве тему истории родного края.